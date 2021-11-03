Искусственный интеллект наладит отношения в коллективах компаний

Москва, 3 ноября. Искусственный интеллект повышает эффективность персонала и помогает улучшить процесс принятия решений, отношения между сотрудниками и поднимает моральный дух компании, выяснили специалисты MIT SMR и BCG в рамках ежегодного исследования.

Такие результаты получили, опросив 2197 менеджеров из 106 стран и 28 отраслей, передает «Коммерсант». 62% опрошенных отмечают повышение конкурентоспособности своих компаний в случае внедрения нейросети.

«Сотрудники компаний, которые успешно внедрили технологию в свою повседневную работу, утверждают, что их компании стали более человечными», — сообщил Александр Лещинер, управляющий директор и партнер BCG, руководитель BCG GAMMA в Москве.

Более половины заявили о повышении эффективности своей работы, но еще важнее, что 79% из них считают, что ИИ позволяет поднять моральный дух, а 78%, что люди стали лучше взаимодействовать друг с другом. Искусственный интеллект становится важной частью корпоративной культуры и положительно влияет на прибыль.

Недавно в России решили запустить информационную кампанию по повышению доверия к ИИ. Россияне испытывают сейчас смешанные чувства к электронным помощникам, в то время как технология позволяет существенно облегчить жизнь.