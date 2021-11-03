Россия призвала США направить дипломатов в Москву для нормализации выдачи виз

Москва, 3 ноября. Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США усилить дипломатическое присутствие в Москве для нормализации выдачи виз. Об это он заявил на форуме «Диалог Форт-Росс».

По его словам, дипломатические присутствие США в России очень сократилось. Из-за этого американское посольство больше не может предоставлять консульские услуги в нормальном режиме. Среди них выдача российским гражданам виз США. Сейчас американские власти требуют от людей выезжать за границу, чтобы оформить визы, сказал Рябков.

«Мы призываем США усилить свое присутствие в Москве и прислать новых сотрудников, чтобы хотя бы консульские услуги в России предоставлялись в более-менее нормальном объеме», — заявил замглавы МИД России.

Также он подчеркнул, что Москва считает недопустимой такую ситуацию. Кроме этого Рябков добавил, что кризис в отношениях России и США может быть опаснее ядерной войны.

Ранее Захарова сообщила, что приезд замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москву стал возможным после того, как Вашингтон выдал визу дипломату России.