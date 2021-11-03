Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 01:28
01:25
Технологии
IT-специалист Назаренко перечислил способы кражи данных с сим-карты
01:24
Общество
Вирусолог Альтштейн назвал ревакцинацию причиной дефицита «Спутника Лайт» в России
01:21
Политика
Читатели Haber7 восхитились заявлением Путина о ракетных угрозах США
01:21
Происшествия
Правоохранители задержали организатора «Русского марша» Зайцева в Москве
01:21
Политика
Читатели «Дневника» раскритиковали Байдена за выпады на Россию по газу
01:10
Армия
Минобороны Украины заявило о 90 тыс. военных из России у госграниц
01:01
Общество
Штормовое предупреждение из-за тумана объявили в Ленинградской области
00:50
Спорт
Петербургский «Зенит» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
00:38
Общество
Обвиняемого в госизмене Сафронова поместили в карцер в СИЗО «Лефортово»
00:28
Политика
Дипломат Шинковский обвинил Украину в дискриминации поляков
Все новости

Молдавия подключила большинство домов к отоплению после контракта с «Газпромом»
Экономика
Молдавия подключила большинство домов к отоплению после контракта с «Газпромом»
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 3 ноября. Возобновление поставок газа российской компанией «Газпром» стабилизировало ситуацию в энергетике Молдавии уже на второй день.

За сутки объем поставок газа в Молдавию вырос более чем в два раза. Об этом рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну на своей странице в Facebook.

«Все возвращается на круги своя. Давление на всех участках системы передачи "Молдоватрансгаз" выше критических значений и продолжает расти», — заявил он.

Показатель возрос с 5,7 млн до 14,2 млн кубометров. Благодаря таким показателям большинство домов и учреждений в Кишиневе, Бельцах и других населенных пунктах подключили к отоплению.

Ранее Молдавия частично погасила задолженность перед «Газпромом» за топливо, которое было поставлено в республику в сентябре, заявил пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов. С понедельника Кишинев получает газ в соответствии с условиями продленного договора.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Молдавия подключила большинство домов к отоплению после контракта с «Газпромом»
Газпром отопление газ
Комментировать