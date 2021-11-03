Молдавия подключила большинство домов к отоплению после контракта с «Газпромом»

Кишинев, 3 ноября. Возобновление поставок газа российской компанией «Газпром» стабилизировало ситуацию в энергетике Молдавии уже на второй день.

За сутки объем поставок газа в Молдавию вырос более чем в два раза. Об этом рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития страны Андрей Спыну на своей странице в Facebook.

«Все возвращается на круги своя. Давление на всех участках системы передачи "Молдоватрансгаз" выше критических значений и продолжает расти», — заявил он.

Показатель возрос с 5,7 млн до 14,2 млн кубометров. Благодаря таким показателям большинство домов и учреждений в Кишиневе, Бельцах и других населенных пунктах подключили к отоплению.

Ранее Молдавия частично погасила задолженность перед «Газпромом» за топливо, которое было поставлено в республику в сентябре, заявил пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов. С понедельника Кишинев получает газ в соответствии с условиями продленного договора.