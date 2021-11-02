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Киев опасается раздачи российских паспортов украинцам
Политика
Киев опасается раздачи российских паспортов украинцам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 2 ноября. Самой большой угрозой национальной безопасности является раздача российских паспортов украинцам. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он призвал готовиться к таким угрозам, но не паниковать.

Россия не будет вторгаться в ближайшее время на Украину. Однако Москва повышает ставки, начиная с ситуации в энергетике, заявил экс-министр

По словам Климкина, российский лидер Владимир Путин якобы «подтянул весной колоссальное количество вооружения к границам Украины». Об этом он заявил в эфире «Радио НВ».

«Я считаю, что не нужно паниковать и беспокоиться в ближайшие дни. Ну 100%. Но, тем не менее, Путин поднимает ставки. И то, что он сейчас делает, это в первую очередь использование энергетического оружия, и это классическое оружие массового уничтожения. Такой вирус, если хотите», — заявил бывший украинский министр.

Ранее общественный деятель и видеоблогер Александр Мединский заявил, что население Украины не против объединения с Россией. Он отметил, что большинство жителей Украины были бы не против жить в союзном государстве с Россией, но это не устраивает власти страны.

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Киев путин климкин гражданство
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