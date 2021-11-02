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Пушков объяснил некомпетентностью инцидент с подлодкой США у берегов Китая
Политика
Пушков объяснил некомпетентностью инцидент с подлодкой США у берегов Китая
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 2 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков оценил инцидент с атомной подлодкой ВМС США в Южно-Китайском море.

Член Совфеда в своем Telegram-канале выразил недоумение ситуацией. Он задался вопросом, почему установленное на американских подлодках гидроакустическое оборудование не смогло найти подводную гору. По его словам, такие объекты могли находить еще в 1970-ые годы.

«Либо речь о вопиющей некомпетентности команды подлодки, либо официальное заявление призвано скрыть, что же в действительности произошло под водой недалеко от берегов Китая», — заявил он.

Ранее США подвели итоги расследования столкновения американской атомной подлодки USS Connecticut в Южно-Китайском море. Специалисты пришли к выводу, что субмарина военно-морских сил США 2 октября столкнулась с подводной горой. В результате происшествия пострадали 11 моряков.

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