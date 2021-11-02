Популярный боец ММА Артур Кулинский сломал руку своей девушке и избил ее

Москва, 2 ноября. Популярный боец смешанных единоборств, участник боев Hardcore Артур Кулинский сломал руку собственной девушке и избил ее.

Адвокат Екатерина Гордон заявила, что теперь ей придется в суде защищать 30-летнюю девушку. Потерпевшая несколько раз терпела побои от известного бойца. Кулинский бил собственную девушку из-за ревности. В результате она попала в больницу с переломом руки.

Медики прооперировали девушку и вставили штифт из металла. После этого потерпевшая решила расстаться с Кулинским. Однако позже он обнаружил ее и снова избил. По словам юриста, сотрудники правоохранительных органов, которых вызвала девушка, после инцидента решили сделать совместные фотографии со спортсменом.

В данный момент девушка восстанавливается от травм. По словам Гордон, потерпевшая 2 ноября написала заявление в полицию.

Защитника мюнхенской «Баварии» Лукаса Эрнандеса ранее приговорили к шестимесячному тюремному заключению. Причиной этого стало избиение девушки, передает RT.