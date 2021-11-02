Пушков раскритиковал навязывание «антибелой чуши» американцам

Москва, 2 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков заявил о влиянии на детскую психику навязывания в США ненависти к белым и «чудовищного» заискивания перед чернокожими гражданами.

Пушков раскритиковал навязывание американцам ненависти к белому народу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сообщают, что 6-летняя девочка спросила у матери, родилась ли она «носительницей зла из-за того, что она — белая. Вот эта отвратительная расистская антибелая чушь доносится в США из всех репродукторов. При этом все прекрасно знают, что именно афроамериканцы — авторы наибольшего числа убийств (в том числе самих черных), изнасилований и ограблений в США», — написал сенатор.

Ранее Пушков заявил о неизбежности падения рейтинга президента США Джо Байдена. Его рейтинг показывает самые стремительные темпы падения за всю историю американского государства со времен Второй мировой войны, отметил он.