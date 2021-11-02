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Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» с «Краснодаром» в Москве
Спорт
Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» с «Краснодаром» в Москве
fcdynamo.ru  /  Пресс-служба ФК «Динамо» Москва

Москва, 2 ноября. Управление Роспотребнадзора по Москве запретило «Динамо» проводить матч 14-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром» на домашней ВТБ арене.

Отмечается, что согласно указу мэра Москвы приостанавливается в период с 28 октября по 7 ноября доступ посетителей и работников в здания, где осуществляются физкультурно-спортивные мероприятия. По словам генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова, руководство клуба обратилось в РФС и РПЛ за дополнительным разъяснением.

Ранее сообщалось, что футбольный московский клуб «Спартак» может получить подобное письмо перед дерби «красно-белых» с «Локомотивом», который должен пройти 7 ноября. Матч «Динамо» с «Краснодаром» был запланирован на 6 ноября.

Карьера игрока московского «Динамо» Арсена Захаряна. Ранее сообщалось, что 18-летним полузащитником заинтересовались в немецком клубе «РБ Лейпциг». Сумма трансфера оценивается в 15 млн евро.

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