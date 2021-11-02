Оголившую у Кремля ягодицы блогершу арестовали на 14 суток

Москва, 2 ноября. Блогерша, которая оголила ягодицы для фото на фоне Кремля в Москве, получила 14 суток ареста.

Блогершу наказали 14 сутками ареста за мелкое хулиганство. Двадцатилетняя актриса фильмов для взрослых сделала фото на фоне Кремля с обнаженными ягодицами. Снимком, размещенным в социальных сетях, заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сотрудники полиции начали проверку по этому поводу. Фотография была опубликована девушкой в своем профиле соцсети «ВКонтакте» в воскресенье. Снимок на фоне кремлевских стен вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети.

Еще одну блогершу, которая ранее опубликовала фото оголенных ягодиц на фоне Исаакиевского собора, отпустили из зала суда без каких-либо ограничений. Девушка провела сутки в изоляторе временного содержания.