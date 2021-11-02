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Друг семьи подтвердил смерть актера Гуменецкого от рака

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 22:34
Общество
Друг семьи подтвердил смерть актера Гуменецкого от рака
Кадр из сериала «Бригада»

Москва, 2 ноября. Актер Дмитрий Гуменецкий скончался в конце октября в возрасте 49 лет после долгой борьбы с раком, рассказал источник ФАН, близкий к семье.

Актер, прославившийся благодаря роли Шмидта в сериале «Бригада», болел несколько лет. Последние дни жизни он провел в хосписе, передает Федеральное агентство новостей со слов друга ушедшего из жизни артиста.

В сентябре 2015 года Гуменецкий был осужден на восемь лет за хранение наркотических средств, после чего попал в колонию строго режима. Выйти на свободу он должен был в 2023 году, однако освободился этой весной из-за ухудшения здоровья. Гуменецкий был не только артистом, но и бывшем майором спецназа внутренних войск МВД России.

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