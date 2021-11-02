Корреспонденты ФАН взяли интервью у родителей погибшего в ЦАР ребенка

Банги, 2 ноября. Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков встретились с матерью погибшей в ЦАР девочки.

Инцидент произошел накануне, 1 ноября, когда египетский контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) проникли на территорию резиденции президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера. Миротворцы попытались провести видеосъемку объекта, что запрещено законом страны.

Охрана дворца потребовала водителя машины МИНУСКА остановиться, но тот не подчинился приказу и направился в сторону выезда. Уже за территорией комплекса транспортное средство на полном ходу сбило ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Специальные корреспонденты редакции пообщались с родителями погибшей, чтобы выяснить детали смертельного происшествия. Девочку звали Люмьер, ей было 15 лет, а не 12 или 18, как утверждают прочие СМИ.

Подробнее с обстоятельствами трагедии, произошедшей по вине миротворцев ООН, расскажем в видеорепортаже, который выйдет завтра, 3 ноября, на сайте ФАН.