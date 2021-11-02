Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 23:55
23:34
Политика
Киев опасается раздачи российских паспортов украинцам
23:33
Политика
Пушков объяснил некомпетентностью инцидент с подлодкой США у берегов Китая
23:28
Происшествия
Жиры в вытяжной трубе спровоцировали пожар в петербургском ресторане
23:24
Происшествия
Популярный боец ММА Артур Кулинский сломал руку своей девушке и избил ее
23:10
Политика
Пушков раскритиковал навязывание «антибелой чуши» американцам
23:09
Спорт
Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» с «Краснодаром» в Москве
23:00
Происшествия
Около 1,5 тыс. пассажиров продолжают ждать свои рейсы в аэропорту Нижнего Новгорода
22:58
Политика
Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на саммите в Глазго
22:44
Общество
Прокурора Петербурга Сергея Литвиненко отправили в отставку
22:35
Политика
Путин отправил в отставку прокурора Севастополя Большедворского
Все новости

Корреспонденты ФАН взяли интервью у родителей погибшего в ЦАР ребенка
Весь мир
Корреспонденты ФАН взяли интервью у родителей погибшего в ЦАР ребенка
flickr.com  /  Eskinder Debebe

Банги, 2 ноября. Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков встретились с матерью погибшей в ЦАР девочки.

Инцидент произошел накануне, 1 ноября, когда египетский контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) проникли на территорию резиденции президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера. Миротворцы попытались провести видеосъемку объекта, что запрещено законом страны.

Охрана дворца потребовала водителя машины МИНУСКА остановиться, но тот не подчинился приказу и направился в сторону выезда. Уже за территорией комплекса транспортное средство на полном ходу сбило ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Корреспонденты ФАН взяли интервью у родителей погибшего в ЦАР ребенка

Специальные корреспонденты редакции пообщались с родителями погибшей, чтобы выяснить детали смертельного происшествия. Девочку звали Люмьер, ей было 15 лет, а не 12 или 18, как утверждают прочие СМИ.

Подробнее с обстоятельствами трагедии, произошедшей по вине миротворцев ООН, расскажем в видеорепортаже, который выйдет завтра, 3 ноября, на сайте ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Корреспонденты ФАН взяли интервью у родителей погибшего в ЦАР ребенка
африка цар
Комментировать