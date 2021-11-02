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Правительство утвердило новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 22:00
Политика
Правительство утвердило новую редакцию правил отнесения сведений к гостайне
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 2 ноября. Правительство России утвердило новую редакцию правил отнесения составляющих государственную тайну сведений к секретным, совершенно секретным и особой важности.

Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Текст постановления опубликован на портале правовой информации во вторник.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — говорится в документе.

Правительство также постановило признать утратившим силу принятое в 1995 году постановление о порядке «рассекречивания и продления сроков засекречивания» архивных документов кабмина СССР, а также постановление от 2011 года о внесении изменения в это положение.

Ранее Мишустин заявил, что Правительство России активно и эффективно взаимодействует с депутатами Государственной думы. Премьер подчеркнул, что Госдума восьмого созыва активно приступила к своей работе.

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