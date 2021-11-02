Чижов: Россия и ЕМА могут достичь понимания по признанию сертификатов о вакцинации

Москва, 2 ноября. Россия и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) могут достичь понимания по вопросу признания сертификатов о вакцинации, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что в этом вопросе у сторон есть обоюдная заинтересованность. Москве и Брюсселю для взаимного признания сертификатов необходимо иметь четкие договоренности по формату, порядку выдачи и получения, а также совместимости тех баз данных, на основе которых они выдаются.

«Я думаю, что в ближайшее время мы сможем с Европейским агентством по лекарственным средствам — оно находится в Амстердаме — выйти на общее понимание», — сообщил он.

Чижов воздержался от более точных прогнозов по достижению соглашения. Он выразил надежду на заключение договоренности до конца года.

Летом сообщалось, что Европейский парламент утвердил введение в ЕС коронавирусного сертификата. Документ выпускают как в бумажном, так и цифровом форматах.

Ранее в Кремле выразили надежду на скорейшее признание ЕС сертификатов о вакцинации. Об этом информировало издание «Взгляд».