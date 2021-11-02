Илон Маск напомнил ООН о насилии французских миротворцев над африканскими детьми

Нью-Йорк, 2 ноября. Руководство Организации Объединенных Наций обратилось к основателю компании Space X, долларовому миллиардеру Илону Маску с просьбой пожертвовать деньги на борьбу с голодом.

По подсчетам аналитиков CNN, предпринимателю достаточно передать всего 2% личных средств, чтобы спасти людей. Бизнесмен заявил о готовности продать часть акций Tesla, если ООН ответит на несколько его вопросов.

В первую очередь Маск посчитал, что 2% его финансов составляют 6 млрд долларов. В связи с этим он поинтересовался у представителей организации, почему 8,4 миллиарда долларов, потраченные Всемирной продовольственной программой (ВПП) в 2020 году, не смогли решить проблему.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

«Если ВПП в комментариях сможет объяснить, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я прямо сейчас продам акции Tesla и сделаю пожертвование».

Однако предприниматель поставил условие: передача финансовых средств станет возможна только в том случае, если все последующие транзакции будут открыты для международной общественности.

But it must be open source accounting, so the public sees precisely how the money is spent. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

«Это должен быть доступный каждому бухгалтерский отчет, чтобы люди видели, как расходуются деньги», — подчеркнул предприниматель.

Недоверие к ООН Маск аргументировал шокирующей новостью о событиях 2014 года. В то время французский контингент детского фонда ООН ЮНИСЕФ оказался замешан в масштабном сексуальном скандале. Выяснилось, что миротворцы принуждали детей оказывать им интимные услуги в обмен на еду.

После ознакомления с материалом, пользователи посоветовали предпринимателю создать свою благотворительную организацию, чтобы не допустить подобных инцидентов:

«Как насчет того, чтобы открыть собственный фонд? У Вас есть невероятная возможность сделать что-то, что спасет жизни миллионам людей. Это может стать началом чего-то монументального».

Также, судя по последним новостям, подход «голубых касок» к несению службы с годами не претерпел изменений. Так, габонский контингент многопрофильной миссии МИНУСКА выдворили из Центральноафриканской Республики за домогательства и изнасилования мирных жителей.