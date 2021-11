Илон Маск напомнил ООН о насилии французских миротворцев над африканскими детьми

Нью-Йорк, 2 ноября. Руководство Организации Объединенных Наций обратилось к основателю компании Space X, долларовому миллиардеру Илону Маску с просьбой пожертвовать деньги на борьбу с голодом.

По подсчетам аналитиков CNN, предпринимателю достаточно передать всего 2% личных средств, чтобы спасти людей. Бизнесмен заявил о готовности продать часть акций Tesla, если ООН ответит на несколько его вопросов.

В первую очередь Маск посчитал, что 2% его финансов составляют 6 млрд долларов. В связи с этим он поинтересовался у представителей организации, почему 8,4 миллиарда долларов, потраченные Всемирной продовольственной программой (ВПП) в 2020 году, не смогли решить проблему.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.