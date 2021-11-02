Africa News: изменения климата спровоцировали массовый голод на юге Мадагаскара

Антананариву, 2 ноября. Мадагаскар оказался на первом месте в списке стран, пострадавших от изменения климата, сообщает Africa News.

«Из-за экстремальных погодных условий погибают дети, а матери не могут помочь им, так как сами голодают. Люди не могут найти себе пропитание, и это плохо сказывается на их иммунитете. На фоне этого в стране получили распространение опасные болезни.

Сейчас государство переживает сильнейшую засуху за последние 40 лет. Люди разрывают дно испарившихся рек, чтобы добраться до грунтовых вод», — говорится в материале.