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Africa News: изменения климата спровоцировали массовый голод на юге Мадагаскара
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Africa News: изменения климата спровоцировали массовый голод на юге Мадагаскара
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Africa News: изменения климата спровоцировали массовый голод на юге Мадагаскара
pixabay.com  / 

Антананариву, 2 ноября. Мадагаскар оказался на первом месте в списке стран, пострадавших от изменения климата, сообщает Africa News.

«Из-за экстремальных погодных условий погибают дети, а матери не могут помочь им, так как сами голодают. Люди не могут найти себе пропитание, и это плохо сказывается на их иммунитете. На фоне этого в стране получили распространение опасные болезни.

Сейчас государство переживает сильнейшую засуху за последние 40 лет. Люди разрывают дно испарившихся рек, чтобы добраться до грунтовых вод», — говорится в материале.

Из-за нехватки воды и сильных пыльных бурь население Мадагаскара не может заниматься ведением сельского хозяйства. Последний сезон практически не принес урожая, что вызвало массовое голодание.

Туристический сектор, приносивший стране большую часть дохода, пострадал от пандемии коронавируса и в данный момент правительство не готово принимать иностранных гостей.

Ранее с последствиями засухи столкнулись жители востока Эфиопии. В штате Сомали около 25 000 голов крупного рогатого скота погибли от нехватки воды и корма.

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африка мадагаскар
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