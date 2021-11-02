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Facebook утратит функцию распознавания лиц на фото и видео

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 21:32
Общество
Facebook утратит функцию распознавания лиц на фото и видео
Global Look Press  /  Soumrabyata Roy/Keystone Press Agency

Сан-Франциско, 2 ноября. Соцсеть Facebook в скором времени лишится функции распознавания лиц на видео и фото. Об этом сообщает корпорация Meta.

Согласно данным Facebook, функцией распознавания лиц пользуется около трети пользователей соцсети. Ее отключение приведет к удалению более миллиарда индивидуальных шаблонов для выявления лиц.

Пользователи жаловались, что система позволяет администрации соцсети собирать и хранить их биометрические данные. Она анализировала все изображения и идентифицировала людей на фото и видео без их согласия.

Распознавание лиц появилось в соцсети Facebook в 2011 году. Функция начала работать автоматически с 2017 года, что у части пользователей вызвало опасения по поводу безопасности и конфиденциальности личных данных. Об этом информирует издание «Взгляд».

Ранее сообщалось, что американская компания Facebook с 28 октября 2021 года заработает под новым названием Meta. Об изменениях объявил глава корпорации Марк Цукерберг.

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Facebook распознавание лиц meta
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