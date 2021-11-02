Гендиректор МХАТа Кехман исключил показ спектаклей вроде «Чудесного грузина» с Бузовой

Москва, 2 ноября. Генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман пересмотрел правила театра и готов полностью отказаться от постановок спектаклей с участием приглашенных знаменитостей.

Сотрудники Московского художественного академического театра имени Горького встретились с новым генеральным директором Владимиром Кехманом. Руководитель оценил достижения театра и готовится пересмотреть внутренние порядки. Так, изменения уже коснулись репертуара: руководство расторгло договор с телеведущей Ольгой Бузовой, которая играла роль в постановке «Чудесный грузин». Как сообщает РИА Новости в Telegram-канале, Кехман исключил из списка спектаклей подобные проекты.

«Кехман сказал, что такие спектакли, как «Чудесный грузин», не будут идти во МХАТ», — сообщает издание.

Репертуар театра лишится постановок с участием и других приглашенных артистов. Они могут войти в труппу постановки лишь при одном условии — если готовы играть на сцене безвозмездно.

Кехман также скептически оценил положение театра в финансовом плане. Завлит Мария Ватутина сообщила, что директор назвал состояние МХАТа тяжелым.