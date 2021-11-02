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Nissan объявил о подготовке пятого поколения Pathfinder для российского рынка
Экономика
Nissan объявил о подготовке пятого поколения Pathfinder для российского рынка
nissannews.com  /  Nissan Motor Company

Москва, 2 ноября. Автопроизводитель Nissan готовится к созданию новой модели Pathfinder. Производство началось на заводе в Соединенных Штатах Америки.

Производитель анонсировал появление машины на отечественном рынке. Пресс-служба Nissan подтвердила, что уже в 2022 году автомобили могут поступить в продажу. Компания сообщила некоторые данные о возможных нововведениях.

Пятое поколение кроссовера будет представлено в четырех комплектациях. Каждая из них будет иметь систему интеллектуального полного привода и автономного вождения. Автолюбители смогут оценить цифровую приборную панель и премиальную аудиосистему Bose.

Предыдущая модель ранее попала в перечень предметов роскоши, которые облагаются дополнительным налогом. Такая мера применяется ко всем автомобилям, чья средняя стоимость превысила 3 миллиона рублей.

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