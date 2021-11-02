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Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 20:51
Общество
Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 2 ноября. Новый гендиректор МХАТа Владимир Кехман указал на бедственное положение театра во время сбора труппы. Об этом сообщила завлит Мария Ватутина.

Сотрудники Московского художественного академического театра имени Горького впервые провели сбор после назначения нового гендиректора. Завлит Мария Ватутина сообщила РИА Новости, что новый руководитель назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа.

«Владимир Кехман отметил, что нашел МХАТ в тяжелом финансовом состоянии. Он сказал, что у него в этом смысле есть перспективы, и он, прежде всего, быстро сделает ремонт сценического оборудования», — сообщила Ватутина.

Кехман оптимистично настроен на управление будущим театра. Директор готовится вернуть к своим ролям артистов, которые остались без работы при худруке Эдуарде Боякове. Кроме того, он надеется, что президент театра Татьяна Доронина согласится возобновить сотрудничество.

Кехман также решил подчеркнуть перемены в театре демонстративным жестом. Гендиректор снял со стены портрет Боякова на камеру.

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