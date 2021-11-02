Актер МХАТ Корепин рассказал, почему рад уходу Боякова из театра

Актер МХАТ им. Горького Дмитрий Корепин заявил, что, по его мнению, коллеги рады уходу Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя. Артист высказал свою позицию, что Бояков якобы разрушил все, что было ранее создано Татьяной Дорониной. Своими эмоциями Дмитрий Корепин поделился в беседе с ФАН.

«Небольшая группа артистов против него встали, которые на стороне Дорониной. И поэтому это такая победа невероятная. Сколько он гадостей сделал. Артистов выдавливал из театра, как только мог пытался выжить. Снимал с ролей, зарплаты снимал. Драки были и скандал на скандале. Вот, я крымчанин сам и сейчас вспоминаю, что я радовался так в последний раз в 2014 году, когда Крым присоединился к России», — высказал свою позицию Корепин.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Актер считает, что приглашение телеведущей Ольги Бузовой в спектакль «Чудесный грузин» — это оскорбление всей театральной общественности. После этого терпение у него лопнуло.

«Еще бы Моргенштерна пригласил играть на сцене или Даню Милохина. Бояков хотел хайпа, он его получил. И сейчас пожинает плоды своих действий», — резюмировал свою позицию Дмитрий Корепин.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Напомним, что новый генеральный директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман принял решение перенести на неопределенный срок спектакль «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Кроме того, Кехман собирается вернуть в театр актеров, которые работали при бывшем художественном руководителе Татьяне Дорониной.

Ранее Владимир Кехман публично снял со стены портрет бывшего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова.