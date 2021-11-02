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Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
Армия
Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
Федеральное агентство новостей

Киев, 2 ноября. Россия сможет разгромить Украину за считанные часы без сухопутной наступательной операции. Об этом сообщил бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Верховной рады Михаил Забродский.

Политик считает, что в случае необходимости Москва сможет покрыть всю территорию Украины ракетами, поскольку применение воздушных сил не нуждается в длительном разворачивании, отметил депутат.

«При условии проведения всех предварительных мероприятий, подготовительных, это вопрос часов, понимаете? Даже не суток, а часов. Сегодня можно принять решение, а утром она уже начнется. И для этого не нужно отслеживать перемещение, не нужно делать какие-то аналитические выводы. Это высокая степень готовности частей и соединений воздушных сил», – заявил Забродский.

Такая же ситуация обстоит и с ракетами. Достаточно разместить в Крыму необходимые оперативно-тактические ракеты и вопрос с украинскими войсками будет быстро решен, уточняет бывший военный. Именно поэтому в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной Москве можно будет даже не прибегать к использованию сухопутных сил.

«Я даже могу сказать больше, есть соответствующие стратегические оценки, которые четко указывают на то, что, возможно, кроме воздушной фазы, наземной фазы уже и не будет, с учетом ее соответствующей эффективности», – подчеркивает депутат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия никому не угрожает. Любые перемещения ВС РФ по территории страны являются суверенным правом РФ, но при этом они не представляют никакой опасности другим государствам, включая Украину.

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