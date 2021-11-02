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Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
wikipedia.org  /  Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України

Тбилиси, 2 ноября. Уход оппозиционных депутатов из парламента Грузии может грозить негативными последствиями, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, такая позиция может привести к тому, что в стране не удастся провести избирательную реформу и снизить проходной барьер на выборах в парламент. Сейчас в Грузии есть демократическая конституция, где установлена пропорциональная избирательная система демократическим барьером в 5%, напомнил политик.

«Мы продолжим обсуждать снижение барьера, но если в конституции ничего не изменится, это не нанесет никакого ущерба демократическому развитию», — пояснил лидер правящей партии.

Кобахидзе подчеркнул, что выборы в парламент пройдут по пропорциональной схеме, а его состав будет легитимным и демократичным даже без снижения проходного барьера.

Глава грузинского ЦИК Георгий Каландаришвили 31 октября заявил, что второй тур местных выборов состоялся. Избирательный процесс прошел в свободной и прозрачной обстановке. Выборы прошли конкурентно, однако в голосовании были и недостатки, отметил он.

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грузия парламент кобахидзе
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