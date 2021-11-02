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Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон присоединились к касту фильма Кристофера Нолана

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 20:47
Общество
Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон присоединились к касту фильма Кристофера Нолана
Федеральное агентство новостей  /  Nicole Kubelka / imago-images.de / globallookpress / C.Niehaus/Future Image

Лос-Анджелес, 2 ноября. Известный голливудский режиссер Кристофер Нолан активно набирает команду для работы над новым проектом. К участию могут быть привлечены известные актеры Мэтт Дэймон и Роберт Дауни — младший.

Артисты могут присоединиться к уже утвержденным звезде «Острых козырьков» Киллиану Мерфи и исполнительнице главной роли в триллере «Тихое место» Эмили Блант. Подробности о том, какие роли достанутся голливудским звездам, пока не разглашаются, сообщает Deadline.

Фильм будет посвящен известному американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, который активно занимался разработкой ядерного оружия во время Второй мировой войны. Оператором станет знакомый Нолану швед Хойте Ван Хойтема, который работал с ним над «Интерстелларом» и «Доводом». Автором саундтреков выступил Людвиг Горанссон, известный по созданию музыки к последнему фильму режиссера.

Разработка фильма будет проходить на студии Universal Pictures. Команда Нолана приступит к работе уже в следующем году. Премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года.

Ранее стало известно, что Эмили Блант может сыграть в картине супругу Оппенгеймера, а самого известного физика воплотит на экранах Киллиан Мерфи. Основой для сюжета станет книга «Американский Прометей. Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера».

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