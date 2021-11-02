Ученые Лейденского университета назвали синхронизацию ритмов сердца признаком взаимной симпатии

Амстердам, 2 ноября. Синхронизация частоты сердечных сокращений и потоотделения ладоней может указывать на зарождающуюся влюбленность, выяснили ученые из Лейденского университета в Нидерландах.

Так, при взаимной симпатии люди проявляют схожие физиологические реакции, чтобы сформировать более прочную связь. Предполагается, что если два человека симпатичны друг другу, они неосознанно копируют жесты, позы и манеру поведения партнера.

Специалисты также провели исследование и выяснили, что у молодых людей, которые посчитали друг друга привлекательными, синхронизировались определенные показатели. Их пульс начинал ускоряться и замедляться в одно и то же время, а потливость ладоней, увеличивалась и уменьшалась тоже одновременно, пишет журнал Nature Human Behaviour.

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