В Саудовской Аравии продолжаются раскопки двух древних городов

Эр-Рияд, 2 ноября. Саудовские и французские археологи ведут раскопки древних аравийских государств Дедан и Лихьян, находившихся в северо-западной части современной территории королевства. В настоящее время на их месте располагается город Аль-Ула, который с 2019 года остается одним из главных туристических направлений в стране.

“Trying to unlock mysteries of ancient civilizations”: Archaeologists unearth long-forgotten kingdoms of Dadan and Lihyan in deserts of northwest Saudi Arabiahttps://t.co/Di2A1853uy — DAILY SABAH (@DailySabah) November 2, 2021

В этом районе находится огромное количество исторических реликвий, возраст которых превышает 2 000 лет. В частности, наиболее впечатляющими достопримечательностями являются останки вырубленного в скальных породах города Мадаин Салех, который, наряду с иорданской Петрой, был создан доисламским полукочевым народом набатейцев. Самыми известными являются гробницы Хегры, признанные объектом культурного наследия ЮНЕСКО.

Lion tombs in Khuraybah the capital of ancient kingdom of Dadan (7th century BC) • Saudi Arabia pic.twitter.com/nwdFXPNVtT — Saudi Arabia (@reemmohaabdul) January 11, 2021

В настоящее время ученые сосредоточились на раскопках пяти объектов, связанные с цивилизациями деданидов и лихьянитов. Археологи надеются получить больше данных о быте, религиозных традициях и экономике этих важных региональных держав своего времени, поскольку сведений о них сохранилось крайне мало.

Сами народы почти не оставили письменных упоминаний о своей жизни, и большая часть информации о них получена из свидетельств греков и римлян. По оценкам экспертов, территории государства Дедан, которое упоминается в Ветхом Завете, а впоследствии созданного на его территории царства Лихьян, простирались от саудовской Медины на юге до иорданской Акабы на севере. Местные жители контролировали торговые пути, по которым перевозили благовония из Южной Аравии в Сирию и Египет.

Amid the arid desert and mountains of #AlUla in northwest #SaudiArabia, archaeologists are working to excavate the remnants of the ancient and long-forgotten kingdoms of Dadan and Lihyan. pic.twitter.com/nWFAHD6rL5 — The Saudi Post - English (@TheSaudiPost_En) November 2, 2021

Древнейшее упоминание о столице этой страны датируется шестым веком до нашей эры и описывает путешествие купца, который по пути в Кипр прошел через город Дедан. Известно, что раскопки здесь ведутся уже достаточно долго, но ранее они были закрыты для туристов и ограничивались областью святилища. Доступ был открыт по распоряжению наследного принца королевства Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, который инициировал широкомасштабный проект по диверсификации экономики, предполагающий активное развитие туризма для снижения зависимости от экспорта нефти.

В рамках этой программы в королевстве были открыты некоторые из ранее охранявшихся исторических объектов, что позволило увеличить приток приезжих.