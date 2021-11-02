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Чилийская научная группа выявила 265 генов, которые помогают растениям выжить в пустыне
Общество
Чилийская научная группа выявила 265 генов, которые помогают растениям выжить в пустыне
pixabay.com  /  TravelCoffeeBook

Сантьяго, 2 ноября. Международная группа исследователей определила связанные с выживаемостью в экстремальной пустыне Атакама гены растений.

Отмечается, что специалисты сумели идентифицировать 265 генов-кандидатов, изменения белковой последовательности которых закрепились в эволюции. Мутации в них реагируют на свет в фотосинтезе, именно они могли лечь в основу адаптации, считают эксперты.

Ученые полагают, что обнаруженные гены помогают травам и кустарникам в пустыне справляться с большой высотой над уровнем моря, низкой доступностью питательных веществ в почве, огромными перепадами температуры при смене времени суток и сильным солнечным излучением.

Ученые из Китая доказали, что некоторые насекомые способны присваивать растительные гены себе. Подобное явление отмечается у табачных белокрылок. Благодаря предназначенному для защиты растения гену, они нейтрализуют яд.

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ген растения пустыня
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