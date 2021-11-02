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ВВС Японии получили первые американские топливозаправщики Boeing KC-46A
Армия
ВВС Японии получили первые американские топливозаправщики Boeing KC-46A
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo by Ethan Wagner / Public Domain

Токио, 2 ноября. Американский авиатанкер KC-46A на днях прибыл на японскую авиабазу Михо, расположенную в 11 километрах к северо-западу от города Йонаго. Об этом сообщает президент филиала корпорации Boeing Japan Уилл Шаффер.

Представитель компании уточнил, что топливозаправщики помогут Токио решить сразу несколько задач, включая оказание гуманитарной помощи нуждающимся и поддержку во время стихийных бедствий.

«Покупка Японией танкеров KC-46A является важным шагом как в реализации самой программы поставок, так и в сотрудничестве США и Японии в Индо-Тихоокеанском регионе и играет значительную роль в сотрудничестве в сфере безопасности между обеими странами», — отметил Шаффер.

Ранее Вашингтон подписал с Токио сделку на четыре авиатанкера KC-46A. Общая сумма контракта составила 342 миллиона долларов. ВВС Японии сформируют эскадрилью из крылатых топливозаправщиков с целью их использования в составе своего танкерного флота.

Ранее сообщалось, что компания Boeing потратила 9,5 млрд долларов за первые три месяца 2021 года на разработку самолета-заправщика КС-46A Pegasus. Однако американские специалисты так и не смогли решить проблему с санузлом

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