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Актриса Елена Захарова почтила память покойной дочери
Общество
Актриса Елена Захарова почтила память покойной дочери
instagram.com  /  @lenazaharova57

Москва, 2 ноября. Звезда сериала «Простые истины» Елена Захарова решила поделиться с поклонниками своими переживаниями. Артистка напомнила о годовщине со дня смерти дочери.

Елена Захарова активно снимается в кино и полностью сосредоточена на карьере в мире шоу-бизнеса. Несколько лет назад звезда с головой окунулась в работу, чтобы справиться с горем из-за смерти восьмимесячной дочери Маши. Несмотря на карьеру, артистка так и не пережила утрату и продолжает скорбеть по ребенку.

В этом году Захарова решила разделить эмоции с поклонниками. Артистка опубликовала Stories, где показала архивное фото Маши и почтила ее память.

«Машенька, ангелочек мой! Десять лет без тебя», — сообщила артистка.

Дочь Захаровой ушла из жизни из-за острой менингококковой инфекции. Долгое время врачи были уверены, что девочка страдает от обычной ОРВИ, затем ребенок оказался в реанимации, откуда уже не вернулся.

Голливудские звезды также почтили память покойного актера Чедвика Боузмана, который скончался от рака. Коллеги артиста по съемочной площадке поделились переживаниями в соцсетях.

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