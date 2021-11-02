«Талибан» ограничил использование иностранной валюты в Афганистане

Кабул, 2 ноября. Члены «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России) запретили оборот иностранной валюты в Афганистане.

Талибы объявили об окончании войны в восточном государстве 15 августа. В начале сентября они огласили состав нового Правительства Афганистана.

Теперь в стране запретили использование иностранной валюты. Соответствующее решение приняли в «Талибане», сообщил представитель движения Забихулла Муджахид.

Ранее талибы заявили о восстановлении в Афганистане монархической Конституции. В новый документ войдут все положения Основного закона, применявшегося до 1973 года. Исключением станут те пункты, что противоречат шариату.

1 Организация запрещена на территории РФ.