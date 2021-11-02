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IIHF допустит мужскую сборную Китая по хоккею до ОИ-2022
Спорт
IIHF допустит мужскую сборную Китая по хоккею до ОИ-2022
Global Look Press  /  Simon HastegÃ…Rd/Keystone Press Agency

Пекин, 2 ноября. Международная федерация хоккея (IIHF) не станет исключать мужскую сборную Китая из числа участников домашней Олимпиады.

Президент IIHF Люк Тардиф в ходе заседания совета 2 ноября сообщил, что китайские хоккеисты будут участвовать в 24-х зимних Олимпийских играх. Его слова проводит пресс-служба организации.

«Мы работаем с китайской хоккейной ассоциацией, чтобы подтвердить их право на участие в соревнованиях по правилам ИИХФ, и мы продолжим помогать им в работе по подготовке команды к Олимпийским играм», — заявил Тардиф.

До этого стало известно, что мужскую сборную Китая, занимающую 32-е место в мировом рейтинге, могут не допустить до участия в хоккейном турнире в рамках ОИ-2022. Ее место могла занять команда Норвегии.

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хоккей олимпиада ои-2022 iihf сборная китая
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