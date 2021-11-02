Время для музыки и литературы: в Петербурге покажут постановку «Час пробил!»

Санкт-Петербург, 2 ноября. В культурной столице при поддержке фонда «Краски жизни» состоится премьера концерта по авторскому произведению.

В конце осени в большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича пройдет одно из самых ожидаемых для петербуржцев культурных событий. Ценителям искусства покажут литературно-музыкальный спектакль «Час пробил!» по мотивам одноименной новеллы Андрея Логинова. В преддверии мировой премьеры автор рассказал историю рождения постановки. Вместе с ним на вопросы радиоведущих ответил народный артист Республики Кабардино-Балкария Михаил Голиков, также принимающий активное участие в реализации проекта.

Возродить жемчужину помогла случайность

Андрей Логинов известен, как мастер боевых искусств, руководитель петербургского отделения Международной ассоциации клубов кунг-фу «Триада», а также писатель и поэт.

«Музыка – одно из наиболее возвышенных искусств, она не может не волновать», – подчеркнул он.

Именно история, связанная с музыкой, вдохновила его на создание новеллы «Час пробил!». Это история жизни композитора Игоря Стравинского, который увлекся музыкой благодаря своему учителю – Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову.

«В основу сюжета положены взаимоотношения ученика и учителя, а для меня, как мастера, эта тема очень близка», – поделился автор.

Своего наставника Стравинский считал вторым отцом. Потому уход из жизни настолько близкого человека потряс молодого композитора до глубины души. Свои чувства маэстро вложил в невероятное по мощи произведение – «Погребальную песнь». Симфонию исполнили всего один раз, во время концерта памяти Римского-Корсакова. После чего партитура исчезла и более ста лет она считалась утраченной.

Возродить эту жемчужину помогла случайность: в 2015 году, во время переезда Санкт-Петербургской консерватории, обнаружили старую пыльную папку.

«Ее чуть не выбросили, потому что на ней стояла печать “списано”. К счастью, папка попала в руки музыковеда и опытного специалиста Наталии Брагинской, которая сразу поняла, что это за музыка, и чего она стоит», – рассказал Андрей Логинов.

История явления музыкальному миру уникального наследия так впечатлила автора, что он решил отразить ее в сюжете своей новеллы. Новым произведением он поделился с близкими и друзьями, среди которых – петербургский меценат, художник и галерист Виолетта Пригожина. Она известна заслугами в сфере медицины, имеет кандидатскую степень, а также преподавательский опыт. При этом около десяти лет назад Виолетта Кировна открыла в себе тягу к живописи, и сегодня не только пишет картины, но и помогает другим талантливым авторам – художникам, актерам и писателям. Для этих целей в 2019 году ею был основан Фонд поддержки искусства «Краски жизни».

«Она заинтересовалась, и при поддержке фонда, и непосредственно Виолетты Пригожиной, мы начали воплощать идею музыкально-литературной постановки», – поделился автор новеллы.

Уникальная акустика и машина времени

Авторы проекта «Час пробил!» рассказали, что музыка для него была написана специально.

«Я был отчасти свидетелем той невероятной истории с переездом Консерватории. От непосредственных свидетелей узнал, как нашлось это произведение. Эта новелла для меня зазвучала музыкальными «красками» с первых прочитанных страниц. Я тут же окунулся в работу», – описал свои впечатления Михаил Голиков.

За проект взялась сильная творческая команда. Авторскую музыку для концерта написал народный артист Кабардино-Балкарской Республики Мурат Кабардоков, свои произведения он исполнит на рояле во время постановки. Кроме того, музыкальная часть прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области под руководством Михаила Голикова. Координировать проект взялся народный артист России Александр Сокуров. Молодые талантливые актеры Анна Мигицко и Иван Батарев выступят в роли чтецов.

«В этом году мы отмечаем 100 лет Большому залу филармонии имени Шостаковича», – напомнил Михаил Сергеевич.

Многие ценители классической музыки знают, что это настоящий храм искусства и истории с уникальной акустикой, где выступали выдающиеся музыканты разных времен. На его сцену в свое время выходил и сам Стравинский, а также его наставник. Так что проект задуман, как памятный и продолжающий традицию, чтобы спустя еще сто лет талантливые музыканты точно так же выходили на сцену филармонии и дарили миру искусство. Возможность поучаствовать в программе юбилейного года – большая честь и счастье, заключают создатели спектакля.

«Я хочу обратиться к нашей молодежной аудитории. У вас есть возможность открыть для себя что-то новое, возможность побывать в машине времени, потому что новелла «Час пробил!» – это машина времени. Она интересна, поучительна и, возможно, она позволит вам расширить границы ваших увлечений», – заключил Михаил Сергеевич.

Увидеть уникальное авторское произведение, созданное командой профессиональных музыкантов и авторов, можно будет в Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича 24 ноября.