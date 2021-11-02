Избирком Ливии обсудил с представителями ООН и ЕС подготовку к национальным выборам

Триполи, 2 ноября. Председатель Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад аль-Сайех встретился с представителями ООН и Евросоюза, чтобы обсудить техническую и консультативную поддержку госучреждения.

Присутствовали заместитель спецпосланника международной организации по североафриканской стране, дипломаты из ЕС, Франции, Италии и Нидерландов, а также глава Политического бюро посольства Великобритании и постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

По информации ливийского ВИК, встреча состоялась в рамках технической и консультативной поддержки, которую иностранцы оказывают Триполи для осуществления избирательного процесса. Кроме того, обсудили готовность комиссии провести предстоящие выборы в соответствии с графиком.

Имад аль-Сайех высоко оценил усилия международного сообщества, государств-доноров и поддерживающих стран. По его словам, ВИК стремится завершить переходный этап посредством прозрачного голосования, которое удовлетворит все стороны.

«ПРООН в Ливии подтвердила приверженность сопровождению избирательного процесса и дальнейшему укреплению демократических институтов. Это поможет стране продвигаться вперед к достижению устойчивого развития на период до 2030 года мирным и единым путем», — заявил постоянный представитель программы Марк-Андре Франш.

Ранее ВИК ошибочно обнародовала неутвержденные условия для кандидатов в президенты и удалила данные через час после публикации, а заместитель председателя Президентского совета Ливии Абдалла аль-Лафи предложил перенести всеобщее голосование на март 2022 года, поскольку стороны так и не согласовали конституционную базу, необходимую для избирательного процесса.

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تنوه المفوضية الى الخطأ الذي ورد في نشر شروط الترشح لانتخاب رئيس الدولة.



وستقوم بنشر الشروط لاحقاً حال اعتماد لوائح تسجيل المرشحين. pic.twitter.com/4OuO7f4uOc — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) November 2, 2021

Примечательно, что Палата представителей передавала ВИК законы о президентских и парламентских выборах для официального принятия в качестве конституционной основы. Теперь комиссия отвечает за объявление старта голосования, точнее специалистам предстоит назвать дату начала регистрации кандидатов на пост национального лидера.