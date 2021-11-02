Избирком Ливии обсудил с представителями ООН и ЕС подготовку к национальным выборам

Триполи, 2 ноября. Председатель Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Ливии Имад аль-Сайех встретился с представителями ООН и Евросоюза, чтобы обсудить техническую и консультативную поддержку госучреждения.
Присутствовали заместитель спецпосланника международной организации по североафриканской стране, дипломаты из ЕС, Франции, Италии и Нидерландов, а также глава Политического бюро посольства Великобритании и постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).
По информации ливийского ВИК, встреча состоялась в рамках технической и консультативной поддержки, которую иностранцы оказывают Триполи для осуществления избирательного процесса. Кроме того, обсудили готовность комиссии провести предстоящие выборы в соответствии с графиком.
Имад аль-Сайех высоко оценил усилия международного сообщества, государств-доноров и поддерживающих стран. По его словам, ВИК стремится завершить переходный этап посредством прозрачного голосования, которое удовлетворит все стороны.
«ПРООН в Ливии подтвердила приверженность сопровождению избирательного процесса и дальнейшему укреплению демократических институтов. Это поможет стране продвигаться вперед к достижению устойчивого развития на период до 2030 года мирным и единым путем», — заявил постоянный представитель программы Марк-Андре Франш.
Ранее ВИК ошибочно обнародовала неутвержденные условия для кандидатов в президенты и удалила данные через час после публикации, а заместитель председателя Президентского совета Ливии Абдалла аль-Лафи предложил перенести всеобщее голосование на март 2022 года, поскольку стороны так и не согласовали конституционную базу, необходимую для избирательного процесса.
السيدات والسادة المتابعين للموقع الرسمي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي..— المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) November 2, 2021
تنوه المفوضية الى الخطأ الذي ورد في نشر شروط الترشح لانتخاب رئيس الدولة.
وستقوم بنشر الشروط لاحقاً حال اعتماد لوائح تسجيل المرشحين. pic.twitter.com/4OuO7f4uOc
Примечательно, что Палата представителей передавала ВИК законы о президентских и парламентских выборах для официального принятия в качестве конституционной основы. Теперь комиссия отвечает за объявление старта голосования, точнее специалистам предстоит назвать дату начала регистрации кандидатов на пост национального лидера.