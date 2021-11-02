Украина начала производство собственных боеприпасов к автоматическим гранатометам

Киев, 2 ноября. Украина наладила производство собственных гранатометных выстрелов калибра 30 мм. Производством снарядов будет заниматься предприятие «Импульс», расположенное в городе Шостка.

Комментируя старт изготовления снарядов, «Укроборонпром» заявил о возрождении украинской «боеприпасной отрасли». По данным госкомпании, в Шостке будут выпускать выстрелы ВОГ-17В для автоматических гранатометов АГС-17, КБА-117 и КБА-11.

Глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев, в свою очередь, напомнил, что до сих пор гранатометные выстрелы для Вооруженных сил Украины закупались за рубежом. В частности, поставками занималась Польша.

Ранее стало известно о планах Киева запустить на территории Украины производство турецких ударных беспилотников Bayraktar. По словам украинского посла в Анкаре Василия Боднара, стороны уже обсуждают этот вопрос. При этом во Франции выразили обеспокоенность применением дронов в Донбассе, передает RT.