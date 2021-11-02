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Новый американский беспилотник RQ-180 заметили над военной базой «Зона 51»
Армия
Новый американский беспилотник RQ-180 заметили над военной базой «Зона 51»
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 2 ноября. Новый американский стелс-беспилотник RQ-180 был запечатлен очевидцами в штате Невада. Секретный дрон заметили над военной базой «Зона 51», передает издание The Drive.

Снимок сделали в конце октября 2021 года недалеко от озера Грум-Лейк. Очевидец отметил, что он вместе с другом услышал шум над головой, после чего заметил в небе инверсионный след, который оставил некий летательный аппарат.

Новый американский беспилотник RQ-180 заметили над военной базой «Зона 51»
Prt Scr twitter.com / @TheSLAMR

По мнению аналитиков The Drive, на фото видно именно стелс-беспилотник RQ-180, испытания которого проходили на военной базе. В качестве подтверждения может служить ромбовидная форма центральной части фюзеляжа и очертания крыльев самолета. При этом инверсионный след может указывать на двухмоторную компоновку.

Однако на данный момент отсутствует официальное подтверждение технических характеристик RQ-180. Дата презентации стелс-дрона также неизвестна.

Ранее сообщалось, что американская компания Exosonic начала разработку малошумного сверхзвукового беспилотника для Пентагона. Новинка будет имитировать летательные аппараты условного противника во время учений военнослужащих США.

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сша беспилотник rq-180
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