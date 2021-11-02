Ситуация с высокой загрузкой аэропорта в Нижнем Новгороде находится на контроле Росавиации

Нижний Новгород, 2 ноября. Росавиация контролирует ситуацию в нижегородском международном аэропорте Стригино имени Чкалова, заявили в пресс-службе федерального агентства.

Согласно данным на 19:30 по московскому времени, три самолета уже вылетели в пункт назначения — российскую столицу. На данный момент ведется работа по организации вылетов других воздушных судов.

«Все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения. Вопрос находится на контроле Росавиации», — добавили в ведомстве.

Следователи уже организовали проверку по факту длительных задержек рейсов, из-за чего пассажиры жаловались на плохое самочувствие. Россияне ожидали вылета из Нижнего Новгорода более семи часов.

Как стало известно ФАН, аэропорт почти восемь часов не мог обеспечить трап, а на борту кончились вода и еда. Особенно тяжело пришлось детям и пожилым пассажирам.