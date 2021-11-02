Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 20:57
20:56
Общество
Дождливая и безветренная погода ожидается в Петербурге 3 ноября
20:53
Экономика
Nissan объявил о подготовке пятого поколения Pathfinder для российского рынка
20:53
Весь мир
Десять штатов подали иски к Байдену с требованиями отмены обязательной вакцинации
20:51
Весь мир
В Саудовской Аравии продолжаются раскопки двух древних городов
20:51
Общество
Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа
20:51
Политика
Экономист Дудчак озвучил главную проблему Евросоюза на фоне газового кризиса
20:49
Армия
Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
20:49
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
20:49
Весь мир
Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
20:48
Происшествия
Пассажир летевшего в Германию самолета умер на борту лайнера от коронавируса
Все новости

Ситуация с высокой загрузкой аэропорта в Нижнем Новгороде находится на контроле Росавиации

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 20:31
Общество
Ситуация с высокой загрузкой аэропорта в Нижнем Новгороде находится на контроле Росавиации
pixabay.com

Нижний Новгород, 2 ноября. Росавиация контролирует ситуацию в нижегородском международном аэропорте Стригино имени Чкалова, заявили в пресс-службе федерального агентства.

Согласно данным на 19:30 по московскому времени, три самолета уже вылетели в пункт назначения — российскую столицу. На данный момент ведется работа по организации вылетов других воздушных судов.

«Все службы аэропорта во взаимодействии с авиакомпаниями работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить заправку воздушных судов для дальнейшего вылета в пункт назначения. Вопрос находится на контроле Росавиации», — добавили в ведомстве.

Следователи уже организовали проверку по факту длительных задержек рейсов, из-за чего пассажиры жаловались на плохое самочувствие. Россияне ожидали вылета из Нижнего Новгорода более семи часов.

Как стало известно ФАН, аэропорт почти восемь часов не мог обеспечить трап, а на борту кончились вода и еда. Особенно тяжело пришлось детям и пожилым пассажирам.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ситуация с высокой загрузкой аэропорта в Нижнем Новгороде находится на контроле Росавиации
нижний новгород росавиация аэропорт
Комментировать