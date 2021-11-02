Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана

Манама, 2 ноября. Правительство Бахрейна призвало подданных королевства в кратчайшие сроки покинуть Ливан. Данный шаг предпринят вслед за Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Въезд в Ливан также закрыт для бахрейнцев из «соображений безопасности».

«Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн настоятельно призвало всех граждан немедленно покинуть Ливанскую Республику в связи с напряженной ситуацией, требующей особых мер предосторожности», — сказано в официальном сообщении.

Призыв Дохи укладывается в рамки начавшегося в конце октября дипломатического конфликта между Ливаном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) — Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Кувейтом, Катаром, Оманом.

This is Arab unity against radicalism.



UAE, Bahrain and Kuwait withdrew all diplomats from Lebanon in solidarity with Saudi Arabia, after the Lebanese Minister of Information criticized Yemen War (which is a right and a just Saudi battle against the Iranian-backed Houthis). pic.twitter.com/0Gp8YZJaYg — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 31, 2021

Скандал начался после того, как Эр-Рияд обратил внимание на распространившийся по Сети отрывок из августовского интервью действующего ливанского министра информации Джорджа Кордахи, в котором тот сказал, что считает гражданскую войну в Йемене бессмысленной, участие в ней арабской коалиции — агрессией, а повстанцев-хуситов — обороняющейся стороной. Следует отметить, что в период записи передачи Кордахи не занимал государственных постов и лишь высказывал личное мнение, что позже сам неоднократно подчеркивал.

29 октября Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн выдворили со своей территории ливанских послов и отозвали собственных из средиземноморской республики. Эр-Рияд вдобавок полностью перекрыл импорт из Ливана, дополнительно сославшись на существующую долгое время проблему наркотрафика, с которой Бейрут так и не справился.

Комментируя эти события, 31 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд сообщил следующее:

«Иметь дело с Ливаном и его нынешним правительством непродуктивно и бесполезно из-за продолжающегося доминирования «Хезболлы» на политической сцене и из-за того, что это правительство и ливанские политические лидеры в целом не желают проводить необходимые реформы, необходимые действия, чтобы подтолкнуть Ливан в направлении реальных перемен».

Ливанское руководство изначально выступило с миролюбивой риторикой. Так, президент Мишель Аун призвал ССАГПЗ к решению конфликта путем диалога и сообщил о своем стремлении к выстраиванию с ними «крепких связей».

Тем временем Саудовская Аравия призвала к отставке Кордахи. С соответствующим предложением к оскандалившемуся министру обращался и ливанский премьер Наджиб Микати, однако глава министерства информации отверг эту возможность.

По версии, высказанной президентом Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеславом Матузовым в беседе с международной редакцией ФАН, неудачное высказывание на тот момент будущего министра было использовано лишь как повод для оказания давления на Ливан, являющийся полем региональной борьбы.