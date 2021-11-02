Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана

Манама, 2 ноября. Правительство Бахрейна призвало подданных королевства в кратчайшие сроки покинуть Ливан. Данный шаг предпринят вслед за Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Въезд в Ливан также закрыт для бахрейнцев из «соображений безопасности».
«Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн настоятельно призвало всех граждан немедленно покинуть Ливанскую Республику в связи с напряженной ситуацией, требующей особых мер предосторожности», — сказано в официальном сообщении.
Призыв Дохи укладывается в рамки начавшегося в конце октября дипломатического конфликта между Ливаном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) — Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Кувейтом, Катаром, Оманом.
This is Arab unity against radicalism.— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 31, 2021
UAE, Bahrain and Kuwait withdrew all diplomats from Lebanon in solidarity with Saudi Arabia, after the Lebanese Minister of Information criticized Yemen War (which is a right and a just Saudi battle against the Iranian-backed Houthis). pic.twitter.com/0Gp8YZJaYg
Скандал начался после того, как Эр-Рияд обратил внимание на распространившийся по Сети отрывок из августовского интервью действующего ливанского министра информации Джорджа Кордахи, в котором тот сказал, что считает гражданскую войну в Йемене бессмысленной, участие в ней арабской коалиции — агрессией, а повстанцев-хуситов — обороняющейся стороной. Следует отметить, что в период записи передачи Кордахи не занимал государственных постов и лишь высказывал личное мнение, что позже сам неоднократно подчеркивал.
29 октября Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн выдворили со своей территории ливанских послов и отозвали собственных из средиземноморской республики. Эр-Рияд вдобавок полностью перекрыл импорт из Ливана, дополнительно сославшись на существующую долгое время проблему наркотрафика, с которой Бейрут так и не справился.
Комментируя эти события, 31 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд сообщил следующее:
«Иметь дело с Ливаном и его нынешним правительством непродуктивно и бесполезно из-за продолжающегося доминирования «Хезболлы» на политической сцене и из-за того, что это правительство и ливанские политические лидеры в целом не желают проводить необходимые реформы, необходимые действия, чтобы подтолкнуть Ливан в направлении реальных перемен».
Ливанское руководство изначально выступило с миролюбивой риторикой. Так, президент Мишель Аун призвал ССАГПЗ к решению конфликта путем диалога и сообщил о своем стремлении к выстраиванию с ними «крепких связей».
Aoun: #Lebanon Keen on Establishing Best Ties with #Saudi Arabia https://t.co/xnhwUtHQos— Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) October 30, 2021
Тем временем Саудовская Аравия призвала к отставке Кордахи. С соответствующим предложением к оскандалившемуся министру обращался и ливанский премьер Наджиб Микати, однако глава министерства информации отверг эту возможность.
По версии, высказанной президентом Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеславом Матузовым в беседе с международной редакцией ФАН, неудачное высказывание на тот момент будущего министра было использовано лишь как повод для оказания давления на Ливан, являющийся полем региональной борьбы.