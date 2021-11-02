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Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
Весь мир
Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
commons.wikimedia.org  /  Zairon / CC BY-SA 4.0

Манама, 2 ноября. Правительство Бахрейна призвало подданных королевства в кратчайшие сроки покинуть Ливан. Данный шаг предпринят вслед за Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Въезд в Ливан также закрыт для бахрейнцев из «соображений безопасности».

«Министерство иностранных дел Королевства Бахрейн настоятельно призвало всех граждан немедленно покинуть Ливанскую Республику в связи с напряженной ситуацией, требующей особых мер предосторожности», — сказано в официальном сообщении.

Призыв Дохи укладывается в рамки начавшегося в конце октября дипломатического конфликта между Ливаном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) — Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Кувейтом, Катаром, Оманом.

Скандал начался после того, как Эр-Рияд обратил внимание на распространившийся по Сети отрывок из августовского интервью действующего ливанского министра информации Джорджа Кордахи, в котором тот сказал, что считает гражданскую войну в Йемене бессмысленной, участие в ней арабской коалиции — агрессией, а повстанцев-хуситов — обороняющейся стороной. Следует отметить, что в период записи передачи Кордахи не занимал государственных постов и лишь высказывал личное мнение, что позже сам неоднократно подчеркивал.

29 октября Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн выдворили со своей территории ливанских послов и отозвали собственных из средиземноморской республики. Эр-Рияд вдобавок полностью перекрыл импорт из Ливана, дополнительно сославшись на существующую долгое время проблему наркотрафика, с которой Бейрут так и не справился.

Комментируя эти события, 31 октября министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд сообщил следующее:

«Иметь дело с Ливаном и его нынешним правительством непродуктивно и бесполезно из-за продолжающегося доминирования «Хезболлы» на политической сцене и из-за того, что это правительство и ливанские политические лидеры в целом не желают проводить необходимые реформы, необходимые действия, чтобы подтолкнуть Ливан в направлении реальных перемен».

Ливанское руководство изначально выступило с миролюбивой риторикой. Так, президент Мишель Аун призвал ССАГПЗ к решению конфликта путем диалога и сообщил о своем стремлении к выстраиванию с ними «крепких связей».

Тем временем Саудовская Аравия призвала к отставке Кордахи. С соответствующим предложением к оскандалившемуся министру обращался и ливанский премьер Наджиб Микати, однако глава министерства информации отверг эту возможность.

По версии, высказанной президентом Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеславом Матузовым в беседе с международной редакцией ФАН, неудачное высказывание на тот момент будущего министра было использовано лишь как повод для оказания давления на Ливан, являющийся полем региональной борьбы.

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