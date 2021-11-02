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Десять штатов подали иски к Байдену с требованиями отмены обязательной вакцинации
Весь мир
Десять штатов подали иски к Байдену с требованиями отмены обязательной вакцинации
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 2 ноября. Генеральные прокуроры десяти штатов США подали в суд на администрацию Байдена с требованием отменить указ об обязательной вакцинации.

В иске, который был подан генеральными прокурорами «республиканских» штатов Миссури, Небраска, Аляска, Арканзас, Айова, Монтана, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг, мандат на вакцинацию, изданный администрацией Байдена, назван «захватом власти». Генеральные прокуроры называют требование об обязательной вакцинации государственных служащих, федеральных подрядчиков и сотрудников частного бизнеса «неконституционным, незаконным и неразумным».

В иске утверждается, что требование вакцинации стало незаконной узурпацией полномочий штатов, которое нарушает 10-ю поправку конституции и, среди прочего, не соответствует закону о закупках.

«Если федеральное правительство попытается неконституционно проявить свою волю и заставить федеральных подрядчиков санкционировать вакцинацию, рабочие места и предприятия могут быть уничтожены, что еще больше усугубит цепочку поставок и кризис рабочей силы. Федеральное правительство не должно навязывать вакцинацию, и именно поэтому мы подали сегодня иск — чтобы остановить это незаконное, неконституционное действие», — говорится в заявлении генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта.

Аналогичного мнения придерживается генеральный прокурор штата Небраска Дуглас Петерсон, который считает, что принудительная вакцинация нарушает права работников на свободу выбора и повлечет тяжелые последствия для экономики страны.

«Указ о вакцинации повлияет на бесчисленное количество сотрудников, усугубит существующую нехватку рабочей силы и создаст экономическую нестабильность. Самое главное, это лишает работы отдельных сотрудников, которые работали на федеральных подрядчиков, если они просто сделают личный выбор не делать прививку», — говорит он.

Текущий судебный иск стал продолжением кампании по отмене указа президента об обязательной вакцинации. Ранее с подобными требованиями в суд обратились власти нескольких других штатов, включая Джорджию, Алабаму, Айдахо, Канзас, Южную Каролину, Юту, Западную Вирджинию, Техас и Флориду.

Представитель Белого дома, отвечая на юридические проблемы, возникшие в Миссури и Флориде, заявил, что президент Байден «имеет полномочия защищать федеральную рабочую силу и таким образом повышать эффективность федеральных контрактов».

Пожарные Нью-Йорка отказываются от несения службы из-за обязательной вакцинации
Global Look Press / Rainmaker Photos / www.imago-images.de

Президентский указ об обязательной вакцинации уже привел к увольнениям десятков тысяч работников по всей стране. Сообщается об острой нехватке медиков, полицейских, пожарных, школьных учителей, рабочих, занятых в сфере логистики, что привело к сбою в цепочках поставок и росту цен на товары первой необходимости.

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