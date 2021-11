Десять штатов подали иски к Байдену с требованиями отмены обязательной вакцинации

Вашингтон, 2 ноября. Генеральные прокуроры десяти штатов США подали в суд на администрацию Байдена с требованием отменить указ об обязательной вакцинации.

В иске, который был подан генеральными прокурорами «республиканских» штатов Миссури, Небраска, Аляска, Арканзас, Айова, Монтана, Нью-Гэмпшир, Северная Дакота, Южная Дакота и Вайоминг, мандат на вакцинацию, изданный администрацией Байдена, назван «захватом власти». Генеральные прокуроры называют требование об обязательной вакцинации государственных служащих, федеральных подрядчиков и сотрудников частного бизнеса «неконституционным, незаконным и неразумным».

В иске утверждается, что требование вакцинации стало незаконной узурпацией полномочий штатов, которое нарушает 10-ю поправку конституции и, среди прочего, не соответствует закону о закупках.

Аналогичного мнения придерживается генеральный прокурор штата Небраска Дуглас Петерсон, который считает, что принудительная вакцинация нарушает права работников на свободу выбора и повлечет тяжелые последствия для экономики страны.

Attorneys General @AGEricSchmitt and Doug Peterson of Nebraska are leading eight additional states in a lawsuit against President Biden over his vaccine mandate for federal contractors. #MoLeg #MoGov https://t.co/swvGIU0zB2