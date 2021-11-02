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США отменили торговые льготы для Эфиопии

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 20:48
Весь мир
США отменили торговые льготы для Эфиопии
Global Look Press  /  Filippo Attili

Аддис-Абеба, 2 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил об отмене торговых преференций для Эфиопии.

Закрытие льготной программы Вашингтон объяснил военной кампанией, проходящей на территории африканской страны. Также посол США предостерег сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) от нападения на Аддис-Абебу.

Ранее США отказались финансировать консорциум «Глобальное партнерство в интересах Эфиопии». Причиной заморозки выдачи кредита стали фейковые публикации аффилированных с боевиками СМИ.

Западные чиновники предпочли оценивать ситуацию по постам в социальных сетях, проигнорировав заявления официального правительства республики, которое разоблачило множество вбросов. Несмотря на все ограничительные меры, угрожающие безопасности населения Эфиопии, США по-прежнему повсеместно заявляют о приверженности миру и благодетели.

Однако сложно представить, как санкции, препятствующие качественному оснащению национальной армии, помогут стабилизировать обстановку в африканской стране.

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