Аддис-Абеба, 2 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил об отмене торговых преференций для Эфиопии.

Закрытие льготной программы Вашингтон объяснил военной кампанией, проходящей на территории африканской страны. Также посол США предостерег сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) от нападения на Аддис-Абебу.

#BREAKING US envoy warns Tigray rebels against moving on Ethiopian capital Addis Ababa after gains pic.twitter.com/6wdlSWZRmW