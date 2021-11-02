Аддис-Абеба, 2 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил об отмене торговых преференций для Эфиопии.

Закрытие льготной программы Вашингтон объяснил военной кампанией, проходящей на территории африканской страны. Также посол США предостерег сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) от нападения на Аддис-Абебу.

#BREAKING US envoy warns Tigray rebels against moving on Ethiopian capital Addis Ababa after gains pic.twitter.com/6wdlSWZRmW — AFP News Agency (@AFP) November 2, 2021

Ранее США отказались финансировать консорциум «Глобальное партнерство в интересах Эфиопии». Причиной заморозки выдачи кредита стали фейковые публикации аффилированных с боевиками СМИ.

Западные чиновники предпочли оценивать ситуацию по постам в социальных сетях, проигнорировав заявления официального правительства республики, которое разоблачило множество вбросов. Несмотря на все ограничительные меры, угрожающие безопасности населения Эфиопии, США по-прежнему повсеместно заявляют о приверженности миру и благодетели.

Однако сложно представить, как санкции, препятствующие качественному оснащению национальной армии, помогут стабилизировать обстановку в африканской стране.