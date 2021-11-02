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Вучич: Сербия должна как можно скорее заключить газовый контракт с Россией
Экономика
Вучич: Сербия должна как можно скорее заключить газовый контракт с Россией
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Белград, 2 ноября. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербии необходимо как можно скорее заключить новый договор на поставки российского газа из-за роста цен на рынке.

Поездка в Россию, запланированная на 25 ноября, имеет огромное значение для страны, добавил сербский лидер. Кроме того, он выразил надежду, что Москва пойдет навстречу и предложит цену, которая будет приемлема для республики.

«Это ненормальные цены. Вчера в Сербии цена (электричества. — Прим. ФАН) была 189 евро по мегаватту на рынке, производство стоит для нас 52 евро, а народу продаем по 35 евро», — подчеркнул Вучич, говоря о нестабильности котировок в Европе.

Российская компания «Газпром» и власти Молдавии ранее заключили пятилетний контракт на поставки топлива в страну. Цена на газ будет составлять 450 долларов за тысячу кубометров, но, по словам молдавского вице-премьера Андрея Спыну, будет меняться в зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

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