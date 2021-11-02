Партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение Балтийского флота

Калининград, 2 ноября. Партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота под Калининградом. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Боевые машины были произведены предприятием «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Т-72 уже много лет находится на вооружении не только у России, но и у нескольких десятков других стран. Специалисты смогли модернизировать танк до версий Т-72Б-Т-72Б3, которые полностью соответствуют всем требованиям современной войны.

«Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа», — подчеркнули представители ЗВО.

Ранее сообщалось, что российские танкисты продемонстрировали передовые приемы ведения оборонительных боевых действий на полигоне Донгуз во время учений «Мирная миссия — 2021». Военнослужащие провели обстрел условного противника из орудий танка Т-72Б3.