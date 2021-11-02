Певец Прохор Шаляпин опроверг слухи о тайном романе со Светланой Светличной

Москва, 2 ноября. Поп-исполнитель Прохор Шаляпин вспомнил о дружбе с артисткой Светланой Светличной. Музыкант жестко отреагировал на подозрения в романтических отношениях со звездой советского кино.

Овдовевший Прохор Шаляпин пожаловался на пристальное внимание к своей персоне: артисту не раз приписывали бурные романы с поклонницами. Так, однажды музыканта заподозрили в отношениях с актрисой Светланой Светличной. Артист опроверг домыслы поклонников и назвал эти слухи чушью, передает Teleprogramma.pro.

«Мне романы пытаются навязать все кому не лень, понимаете. Начиная со Светланы Светличной. Она ходит по шоу и всем говорит, будто бы Прохор Шаляпин сказал, что у него с ней был роман. Это абсолютная чушь. Я никогда такого не говорил», — подчеркнул артист.

Шаляпин вспомнил, что слухи о его романе нельзя назвать совсем беспочвенными. Музыкант признался в дружбе со Светличной. Однажды он даже отправился с ней на турбазу и возил ее к своей маме. Артист заверил: советская актриса была для него старшим товарищем, но теперь пиарится на нем.

Музыканту также неоднократно приписывали роман с бывшей супругой Ларисой Копенкиной. Этой осенью бизнесвумен планировала выйти замуж за избранника-миллионера, но в последний момент сбежала из-под венца.