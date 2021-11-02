Компания «Укрэнерго» запросила аварийную помощь в поставках электроэнергии у Словакии

Киев, 2 ноября. Украина запросила аварийную помощь в поставках электроэнергии не только у Белоруссии, но и у Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, передает «Укрэнерго».

Необходимость в поставках возникла в связи с дефицитом мощности в энергосистеме страны. При этом никаких отключений у потребителей, в том числе промышленных, не планируется, добавили в компании. На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии.

Минск, в свою очередь, готов предоставить 500 МВт электроэнергии, однако о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет. Поставки должны завершиться в 21:00 по московскому времени.

Ситуация с электроэнергией на Украине обострилась из-за дефицита резерва поддержки частоты мощности: местные ТЭС не успевали ее набрать из-за нехватки угля. В связи с этим Киев продолжает переговоры с белорусскими экспортерами о новых поставках электроэнергии по обычном договорам.