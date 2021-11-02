Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 20:56
20:53
Экономика
Nissan объявил о подготовке пятого поколения Pathfinder для российского рынка
20:53
Весь мир
Десять штатов подали иски к Байдену с требованиями отмены обязательной вакцинации
20:51
Весь мир
В Саудовской Аравии продолжаются раскопки двух древних городов
20:51
Общество
Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа
20:51
Политика
Экономист Дудчак озвучил главную проблему Евросоюза на фоне газового кризиса
20:49
Армия
Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
20:49
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
20:49
Весь мир
Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
20:48
Происшествия
Пассажир летевшего в Германию самолета умер на борту лайнера от коронавируса
20:47
Общество
Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон присоединились к касту фильма Кристофера Нолана
Все новости

Компания «Укрэнерго» запросила аварийную помощь в поставках электроэнергии у Словакии

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 20:14
Экономика
Компания «Укрэнерго» запросила аварийную помощь в поставках электроэнергии у Словакии
pixabay.com

Киев, 2 ноября. Украина запросила аварийную помощь в поставках электроэнергии не только у Белоруссии, но и у Словакии в объеме 100 МВт через Бурштынский энергоостров, передает «Укрэнерго».

Необходимость в поставках возникла в связи с дефицитом мощности в энергосистеме страны. При этом никаких отключений у потребителей, в том числе промышленных, не планируется, добавили в компании. На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии.

Минск, в свою очередь, готов предоставить 500 МВт электроэнергии, однако о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет. Поставки должны завершиться в 21:00 по московскому времени.

Ситуация с электроэнергией на Украине обострилась из-за дефицита резерва поддержки частоты мощности: местные ТЭС не успевали ее набрать из-за нехватки угля. В связи с этим Киев продолжает переговоры с белорусскими экспортерами о новых поставках электроэнергии по обычном договорам.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Компания «Укрэнерго» запросила аварийную помощь в поставках электроэнергии у Словакии
украина словакия поставки электроэнергии аварийная помощь
Комментировать