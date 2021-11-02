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China Military: США дорого заплатили за нападки на Россию и Китай в Тихом океане
Армия
China Military: США дорого заплатили за нападки на Россию и Китай в Тихом океане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пекин, 2 ноября. Регулярные провокации американцев в Тихоокеанском регионе обернулись для них неожиданными последствиями, пишет China Military.

Китайские аналитики, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на недавние совместные маневры РФ и КНР в Японском море. Авторы назвали эту операцию красноречивым сигналом. Учения наглядно продемонстрировали готовность двух держав эффективно противостоять гегемонии США. Но есть в этих маневрах и менее очевидный смысл, говорится в статье.

«США умышленно используют свое военное присутствие в Тихом океане для антироссийских и антикитайских провокаций, ставя под угрозу безопасность в регионе», — отметили авторы.

China Military: США дорого заплатили за нападки на Россию и Китай в Тихом океане
Федеральное агентство новостей /

При этом они признали, что без американских инсинуаций партнерство Москвы и Пекина не вышло бы на столь высокий уровень. Чем больше Вашингтон оказывал на них давление, тем активнее шел процесс сближения. Сейчас Россия и Китай показывают полное взаимное доверие, тогда как попытки США ослабить позиции двух стран в Тихом океане с треском провалились. Как следствие, американцы дорого заплатили за свои нападки, констатировали аналитики.

Ранее китайские аналитики оценили маневр российского корабля во время провокации эсминца ВМС США в Японском море. При этом в Пентагоне инцидент комментировать не стали, пишет RT.

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