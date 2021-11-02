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Власти Эфиопии ввели режим ЧС в связи с планами сепаратистов захватить столицу республики

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 20:17
Весь мир
Власти Эфиопии ввели режим ЧС в связи с планами сепаратистов захватить столицу республики
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 2 ноября. Правительство Эфиопии объявило режим чрезвычайной ситуации после поступления информации о планах боевиков напасть на столицу республики, сообщает издание Reuters.

Ситуация накалилась после заявления представителя «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Гетачеу Реду рассказал корреспондентам BBC Africa, что главари вооруженных формирований «Сил обороны Тыграя» (TDF) и «Армии освобождения Оромо» (OLA) заключили союз. Причиной для объединения усилий стали многократные поражения, нанесенные боевикам бойцами национальной армии.

Ранее премьер-министр Эфиопии призвал сознательных граждан произвести регистрацию личного оружия и помочь правительственным войскам с защитой районов. Но после сообщений НФОТ о захвате нескольких городов выяснилось, что радикалы закрепились в 380 километрах от столицы республики.

«Жители могут собираться в своем населенном пункте и защищать близких. Тем, у кого есть автоматы, и кто не может участвовать в обороне города, рекомендуется передать снаряжение правительству или боеспособным товарищам», — сказано в официальном коммюнике властей.

Ранее в штате Амхара прошла массовая мобилизация. Молодые люди, желающие сражаться с боевиками, получили обмундирование и отправились на фронт.

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африка эфиопия
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