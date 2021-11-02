Катар может выступить посредником в нормализации отношений Ливана и Саудовской Аравии

Бейрут, 2 ноября. Встреча премьер-министра Ливана Наджиба Микати с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани в кулуарах климатического саммита COP26 в Глазго демонстрирует, что Доха готовится стать посредником в налаживании отношении между Бейрутом и Эр-Риядом.

По словам дипломатических источников издания The Arab Weekly, посредничество, как ожидается, будет отличаться от предыдущих «вмешательств» Катара в Ливан. Если раньше Доха внедрялась в ливанскую политику с целью оказания помощи шиитскому движению «Хезболла», то сейчас посредничество Катара будет выгодно Саудовской Аравии. Королевство надеется сдержать последствия кризиса между Эр-Риядом и Бейрутом, чтобы сохранить свое влияние в средиземноморской республике.

Кабмин Ливана заявил, что эмир Катара уже пообещал направить своего министра иностранных дел Мухаммада бин Абдель Рахмана Аль Тани в Бейрут для обсуждения путей содействия урегулированию кризиса между Ливаном и монархиями Персидского залива.

Remarks made by Lebanese Prime Minister Najib Mikati, after he met with the Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani in Glasgow, show Qatari authorities to be readying for a mediating role in the escalating crisis. https://t.co/wPcKO2gwk1 — The Arab Weekly (@ArabWeekly) November 2, 2021

По мнению аналитиков, Катар столкнется с трудной задачей балансирования между двумя противоборствующим силами. С одной стороны, ему придется демонстрировать, что Доха по-прежнему является традиционным союзником «Хезболлы», за которой стоит Иран. Но в то же время эмират обязан доказать, что изменил свою региональную позицию после саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который прошел в январе в саудовском городе Аль-Ула. Одним из главных условий, лежащих в основе процесса примирения между Катаром и другими арабскими странами, является то, что Доха дистанцируется от Тегерана и поставит интересы стран ССАГПЗ на первое место.

Напомним, в июне 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду эмирата, обвинив его в поддержке исламистского терроризма. Позднее они сформировали список требований к Дохе. В их числе — уменьшение взаимодействия с Ираном, прекращение контактов с террористическими группировками, в первую очередь «Братьями-мусульманами» (запрещена в РФ), закрытие телеканала Al Jazeera и прекращение военного сотрудничества с Турцией. В начале января блокада была остановлена, а «квартету» так и не удалось переубедить Доху в своей политике.

وصول سمو أمير دولة قطر إلى محافظة #العلا وفي مقدمة مستقبليه سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان #القمة_الخليجية_في_العلا pic.twitter.com/3Yz2HYVNMn — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) January 5, 2021

Доха и Кордахи

Размолвка между Эр-Риядом и Бейрутом была связана с заявлениями министра информации Ливана Джорджа Кордахи по поводу роли арабской коалиции в гражданской войне в Йемене. Политик заявил, что военный вектор Саудовской Аравии и ее союзников является агрессией, а повстанцы из хуситского движения «Ансар Аллах» вынуждены обороняться. Он также назвал йеменский конфликт «абсурдным».

Заявления спровоцировали дипломатический скандал: Эр-Рияд потребовал от ливанского посла покинуть королевство, а также вызвал своего диппредставителя из Ливана для консультаций. Катар, в свою очередь, тоже не остался в стороне. МИД эмирата осудил комментарии Кордахи и назвал их «безответственными».

По мнению аналитиков The Arab Weekly, Доха предприняла взвешенный шаг, раскритиковав ливанского политика в своем публичном заявлении. Однако Катар воздержался от следования линии ОАЭ, Кувейта и Бахрейна, которые проявили солидарность с Эр-Риядом, отослав своих послов из Бейрута или призвав своих граждан покинуть Ливан.

بيان : المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية يعلن عن استغرابه الشديد واستنكاره للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانيةhttps://t.co/ezvpEbrbBk#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/Hq4NXEARfT — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) October 30, 2021

Бейрут готов

Несмотря на то, что Кордахи отказывается извиняться и уходить в отставку, кабинет министров страны готов к взаимодействию с Эр-Риядом.

«Ливан приглашает Саудовскую Аравию вступить в диалог для урегулирования всех нерешенных проблем, а не только последней ссоры, чтобы один и тот же кризис не повторялся каждый раз», — заявил агентству AFP министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб.

По словам главы МИД, проблемы между двумя странами могут быть решены только путем диалога, общения и доверия, а не путем навязывания своей позиции.

Президент Ливана Мишель Аун также выразил намерение установить крепкие связи с государствами Персидского залива и подчеркнул необходимость решения любых проблем при помощи переговоров.

President Michel Aoun has advocated “direct dialogue” between Lebanon and Saudi Arabia, and expressed his hope that the countries would have “the best relations,” as the diplomatic crisis unleashed last week persists:https://t.co/A2qkuJwX17 — L'Orient Today (@lorienttoday) November 1, 2021

Впрочем, такая реакция главы государства вовсе не удивительна. Ливан переживает финансовые и политические потрясения, а хрупкое правительство страны изо всех сил пытается заручиться региональной и международной помощью, особенно от богатых арабских соседей по Персидскому заливу.

На фоне разногласий Саудовская Аравия запретила всю импортную продукцию из Ливана, что может стать серьезным ударом по экономике средиземноморской республики. Королевство является третьим по величине экспортным рынком Ливана, на который в 2020 году пришлось 6% всего экспорта страны (около 217 млн долларов). Так что Бейрут, несмотря на внутренние распри и упорство сторонников «Хезболлы», заинтересован в нормализации отношений с ключевым актором региона.