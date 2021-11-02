Собчак опровергла информацию о побеге с места ДТП под Сочи

Москва, 2 ноября. Известная телеведущая Ксения Собчак развенчала миф о своем бегстве с места смертельной аварии под Сочи. Звезда стала участницей телешоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Страшная авария с участием журналистки произошла на трассе между Красной поляной и Адлером в начале октября. На высокой скорости водитель такси, в котором сидела Собчак, спровоцировал лобовое столкновение, в результате которого погибла Екатерина Тарасова.

По данным некоторых СМИ, журналистка быстро покинула место страшной аварии, поскольку торопилась в аэропорт. Однако она заявила, что это неправда. Собчак действительно покинула такси, но чтобы пересесть в другую машину.

«Мы никуда не уезжали. Мы пересели в другую машину, мы удостоверились, что приехала «Скорая». И только после приезда «Скорой» уже уехали в аэропорт. Более того, мы никуда не опаздывали. Было важно понять, что людям окажут помощь, после чего мы уехали. Из автобуса вышло много людей, они уже оказывали помощь», — призналась гостья студии.

Собчак искренне недоумевает, почему общественность так обрушилась на нее с критикой. По ее мнению, жертв аварий нельзя трогать и уж тем более требовать от них чего-то. Телеведущая назвала подлостью попытки обвинить ее в чем-то.

«Это удивительная подлость обвинять человека, который сидел на заднем сидении незнакомого автомобиля с незнакомым водителем, которого он видел первый раз в жизни — в том, что он в чем-то виноват, потому что у него известная фамилия. Есть у человека презумпция невиновности, и я не должна доказывать, что было что-то не так», — эмоционально отреагировала Собчак.

Первый канал / Prt Scr / Пусть говорят

Она рассказала, что сразу же после аварии у нее звенело в ушах. В машине вокруг были подушки безопасности, она не понимала, что происходит. Спустя неделю после ДТП она ходила в медицинском воротнике, поскольку кроме сотрясения мозга у нее были обнаружены и другие травмы.

«Первая мысль была — все ли живы, вызвали ли «Скорую», нам срочно надо выйти из машины — она может взорваться. Это лобовое столкновение на огромной скорости. То, что мы спаслись — это чудо. Так получилось», — прокомментировала ведущая.

Ранее ведущая рассказала в шоу «Пусть говорят» о своем общении с другими пострадавшими в страшной аварии. Журналистка призналась, что оплатила реабилитацию водителю машины, в которой была погибшая женщина.