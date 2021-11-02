Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 ноября 20:56
20:53
Экономика
Nissan объявил о подготовке пятого поколения Pathfinder для российского рынка
20:53
Весь мир
Десять штатов подали иски к Байдену с требованиями отмены обязательной вакцинации
20:51
Весь мир
В Саудовской Аравии продолжаются раскопки двух древних городов
20:51
Общество
Владимир Кехман назвал тяжелым финансовое состояние МХАТа
20:51
Политика
Экономист Дудчак озвучил главную проблему Евросоюза на фоне газового кризиса
20:49
Армия
Депутат Рады Забродский: России потребуется несколько часов, чтобы разгромить Украину
20:49
Политика
Глава правящей партии Грузии Кобахидзе выступил против призыва оппозиции сдавать мандаты
20:49
Весь мир
Власти Бахрейна призвали своих подданных немедленно покинуть территорию Ливана
20:48
Происшествия
Пассажир летевшего в Германию самолета умер на борту лайнера от коронавируса
20:47
Общество
Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон присоединились к касту фильма Кристофера Нолана
Все новости

Собчак опровергла информацию о побеге с места ДТП под Сочи
Общество
Собчак опровергла информацию о побеге с места ДТП под Сочи
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 2 ноября. Известная телеведущая Ксения Собчак развенчала миф о своем бегстве с места смертельной аварии под Сочи. Звезда стала участницей телешоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Страшная авария с участием журналистки произошла на трассе между Красной поляной и Адлером в начале октября. На высокой скорости водитель такси, в котором сидела Собчак, спровоцировал лобовое столкновение, в результате которого погибла Екатерина Тарасова.

По данным некоторых СМИ, журналистка быстро покинула место страшной аварии, поскольку торопилась в аэропорт. Однако она заявила, что это неправда. Собчак действительно покинула такси, но чтобы пересесть в другую машину.

«Мы никуда не уезжали. Мы пересели в другую машину, мы удостоверились, что приехала «Скорая». И только после приезда «Скорой» уже уехали в аэропорт. Более того, мы никуда не опаздывали. Было важно понять, что людям окажут помощь, после чего мы уехали. Из автобуса вышло много людей, они уже оказывали помощь», — призналась гостья студии.

Собчак искренне недоумевает, почему общественность так обрушилась на нее с критикой. По ее мнению, жертв аварий нельзя трогать и уж тем более требовать от них чего-то. Телеведущая назвала подлостью попытки обвинить ее в чем-то.

«Это удивительная подлость обвинять человека, который сидел на заднем сидении незнакомого автомобиля с незнакомым водителем, которого он видел первый раз в жизни — в том, что он в чем-то виноват, потому что у него известная фамилия. Есть у человека презумпция невиновности, и я не должна доказывать, что было что-то не так», — эмоционально отреагировала Собчак.

Собчак опровергла информацию о побеге с места ДТП под Сочи
Первый канал / Prt Scr / Пусть говорят

Она рассказала, что сразу же после аварии у нее звенело в ушах. В машине вокруг были подушки безопасности, она не понимала, что происходит. Спустя неделю после ДТП она ходила в медицинском воротнике, поскольку кроме сотрясения мозга у нее были обнаружены и другие травмы.

«Первая мысль была — все ли живы, вызвали ли «Скорую», нам срочно надо выйти из машины — она может взорваться. Это лобовое столкновение на огромной скорости. То, что мы спаслись — это чудо. Так получилось», — прокомментировала ведущая.

Ранее ведущая рассказала в шоу «Пусть говорят» о своем общении с другими пострадавшими в страшной аварии. Журналистка призналась, что оплатила реабилитацию водителю машины, в которой была погибшая женщина.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Собчак опровергла информацию о побеге с места ДТП под Сочи
дтп собчак пусть говорт
Комментировать