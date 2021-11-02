Жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу прошла в Москве

Москва, 2 ноября. Стали известны все пары 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу сезона-2021/2022.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России прошла 2 ноября в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». В мероприятии приняли участие экс-игроки национальной команды Динияр Билялетдинов и Дмитрий Аленичев. Соперником московского «Локомотива», являющегося действующим победителем турнира, стал красноярский «Енисей». Петербургский «Зенит» в 1/8 финала Кубка России сыграет с «Камазом» из Набережных Челнов. Московский «Спартак» начнет выступление в турнире с игры против краснодарской «Кубани», а столичное «Динамо» встретится с «Нижним Новгородом».

Остальные пары соперников по 1/8 финала Кубка России выглядят следующим образом: «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал», «Сочи» — ЦСКА. Ближайшие матчи турнира пройдут с 1 по 3 марта 2022 года.