19FortyFive: США не хватило денег на ракету, которую строили для удара по Москве

Вашингтон, 2 ноября. США намеревались провести бомбардировку Москвы странным боеприпасом, внутри которого находились люди, сообщил американский аналитик Майкл Пек.

В публикации для 19FortyFive, которую приводит «ПолитРоссия», он рассказал, что Пентагон достаточно долго всерьез рассматривал концепцию пилотируемых межконтинентальных баллистических ракет. Военные вдохновлялись наработками немецких инженеров в годы Второй мировой войны.

«Учитывая количество немецких ученых, которые были доставлены в Соединенные Штаты и были привлечены к работе над американской космической программой, неудивительно, что эта идея была возрождена», — говорится в публикации.

Проект подразумевал создание многоступенчатой ракеты-бомбардировщика с пилотом внутри. Снаряд предполагалось запускать в космос. После этого он должен был маневрировать в атмосфере, снижаясь к цели. Пилоту предстояло ориентироваться по радиомаякам американских подводных лодок в Атлантическом океане. В последний момент летчик должен был катапультироваться.

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам аналитика, проект, которым занималась компания Bell Aircraft Corporation, вызывал немало вопросов. Тем не менее в Вашингтоне заинтересовались ракетой. Боеприпас получил название X-20 Dyna Soar. Военные даже планировали применить его для удара по Москве, но разработку снаряда прекратили. У США попросту не хватило денег на завершение проекта.

Ранее сообщалось, что ВВС США потерпели неудачу на испытаниях гиперзвуковой ракеты. Позднее, как пишет RT, американские военные провели повторные испытания. Они протестировали двигатель для боеприпаса.