Игра на опережение: как Россия идет к лидерству в сфере производства БПЛА

В социальных сетях и на страницах различных изданий еще не успела остыть тема первого боевого применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) разведывательно-ударного беспилотного комплекса «Байрактар», как внимание читающей публики привлекли слова президента России Владимира Путина. Российский лидер на совещании с руководством Минобороны и представителями предприятий ОПК заявил, что на вооружении армии РФ находятся более двух тысяч различных беспилотных систем. Это заявление в некоторой степени разрушает стереотип, который сложился в отношении боевой беспилотной авиации, имеющейся на вооружении наших вооруженных сил.

Обманчивый успех

Вспоминается, сколько во время «триумфального» дебюта турецких ударных дронов периода Карабахской войны в адрес России было сказано слов по поводу отсутствия у нее такого современного средства ведения боевых действий. Подобные высказывания неслись со всех сторон, заполняя информационное поле и создавая видимость того, что РФ отстала от «передовых армий» и уже никогда не компенсирует это отставание, а следовательно — не сможет в условиях современной войны успешно решать задачи на поле боя.

????????❌???????????????? Очередной турецкий БПЛА Байрактар был сбит сегодня в небе над Арцахом.



Война/Нагорный Карабах???? 20.10.2020 pic.twitter.com/RFXrp9Ww6z — ★????????????????????????????★ (@krotrus) October 20, 2020

Однако триумф «Байрактаров» и других БПЛА в Карабахе, если разобраться, стал скорее имиджевым, чем тактическим. Турецкие беспилотники и иже с ними больше приобрели на полях войны информационной, чем реальной, прекрасно отыграв рекламную кампанию красивыми картинками поражения наземных целей. Впрочем, это совершенно не помогло им впечатлить российских профильных специалистов. Почему, спросит иной читатель? А потому, что в российской армии без всякой рекламы уже давно существуют и вполне прекрасно себя чувствуют в любых условиях несколько типов боевых беспилотных летательных аппаратов, способных решать над полем боя самый широкий круг задач. И все это делается без рекламы, зато эффективно.

Российские разработки

Итак, российские БПЛА — какие они и что они умеют? Начнем с того, что в России разработкой и производством беспилотников занимаются сразу несколько компаний, реализующих не только принцип конкурентного предложения заказчику лучших машин, но и возможность строить аппараты в серийных количествах в разных регионах страны.

Начало работ над беспилотными разведчиками было положено еще в СССР, когда в ОКБ Туполева разработали несколько типов реактивных беспилотных самолетов-разведчиков, принятых на вооружение эскадрилий БПЛА. Однако то были машины, соответствующие времени — своими размерами они напоминали реактивные истребители со всеми сопутствующими демаскирующими признаками и дороговизной эксплуатации. Первые относительно «миниатюрные» боевые беспилотные машины появились у российских военных еще в период Первой кампании, когда стало совершенно ясно, что за такими аппаратами будущее. Первые БПЛА типа «Пчела» наглядно показали, как использование беспилотников способно сохранить жизни военнослужащих разведывательных подразделений и при этом выполнить задачи войсковой разведки.

К 2008 году на вооружение российской армии было принято сразу несколько типов БПЛА. Аппарат под названием «Элерон», оснащенный электрическим двигателем, позволял вести оптико-электронное наблюдение и решать задачи воздушной разведки на дальность до 50 км в течение двух с половиной часов. Это позволяло командирам тактического звена получать практически всю интересующую их информацию по складывающейся обстановке в назначенной полосе действий.

Другой аппарат под названием «Типчак» позволял осуществлять аэрофотосъемку с удалением от точки старта от 30 до 120 км (в зависимости от модификации) и находиться в воздухе от 3 до 8 часов. На обоих этих аппаратах целевая нагрузка (вид применяемого разведывательного и иного оборудования) могла меняться буквально за несколько минут, позволяя операторам решать конкретные задачи.

С 2010 года на вооружение был принят «Орлан-10», который к настоящему времени в армии представлен более чем тысячей единиц, являясь по сути самым распространенным аппаратом такого типа. Его целевая нагрузка позволяет решать еще более широкий круг задач в сравнении с предыдущими образцами. При взлетном весе до 18 кг «Орлан-10» способен работать на дальность более ста километров, оставаясь в воздухе до 16 часов. Один оператор может управлять сразу четырьмя «самолетами», что позволяет командирам иметь представление о тактической обстановке на немалой площади.

Фактически аппарат входит в разведывательно-ударный комплекс ракетных и артиллерийских систем, позволяя наводить и корректировать удары. То есть ему не надо носить на себе заряды и взрываться, как «камикадзе» (что так восхвалялось в Нагорном Карабахе) — «Орлан-10» укажет «кому надо», куда стрелять. Более того, пока на Западе (и в Турции) только говорят о создании «роя» беспилотников, в России такая схема боевой работы уже давно отработана. В Минобороны заявляли, что проведены учения, в ходе которых создавалась локальная сеть из 30 операторов — можно предположить, сколько в воздухе могло одновременно находиться беспилотных аппаратов.

С 2016 года ряды ВС РФ пополняет БПЛА «Тахион», который при весе 25 кг способен действовать на дальность до 40 км, вести воздушную разведку, осуществлять наблюдение и целеуказание, а также корректировать огонь артиллерии и реактивных систем залпового огня. Аппарат обладает электрическим двигателем и способен нести 5 кг целевой нагрузки.

Инновационные новинки

Два года назад министр обороны России Сергей Шойгу докладывал, что в Сирии успешно прошли испытания нового ударного БПЛА «Иноходец», который в указанных районах применял бомбы и ракеты по объектам, занятым группами террористов. Известно, что «Иноходец» способен действовать на расстоянии 250 км, находиться в воздухе около суток и при этом нести боевую нагрузку до 200 кг. Этот аппарат применяет корректируемые бомбы КАБ-20, КАБ-50, управляемые планирующие УПАБ-50, обычные «классические» свободнопадающие фугасные бомбы ФАБ-50 и ракеты Х-50.

Кроме того, у России есть реактивный «Охотник», который разрабатывается для совместного применения с истребителями пятого поколения Су-57 — а это, на минуточку, уровень на три головы выше любого «Байрактара». Поступление «Охотников» в войска ожидается к 2024 году — как говорится, моргнуть не успеем, а мир боевой авиации уже изменится.

Минобороны России опубликовало кадры первого полета новейшего беспилотного летательного аппарата «Охотник».

Испытания новейшего боевого комплекса проводятся на одном из аэродромов Минобороны Россииhttps://t.co/bqBSINELBy #Минобороны #БЛА #Охотник #БПЛА #МинистерствоОбороны pic.twitter.com/R34Pn0qvhF — Минобороны России (@mod_russia) August 7, 2019

И напоследок хочется вспомнить об аппарате «Альтиус-У», о поставках которого на вооружение российской армии, как пишет пресса, недавно был подписан контракт. Пятитонная машина представляет собой сверхдальний БПЛА, который способен действовать на дальность порядка 10 тысяч километров и находиться в воздухе около двух суток. Начиная с этого года аппараты данного типа начнут пополнять ряды ВС РФ и привлекаться к выполнению боевых задач по предназначению. Целевая нагрузка этого БПЛА составляет одну тонну, а уж богатая фантазия читателей сама может нарисовать весь «ассортиментный перечень» средств, которые могут быть подвешены к аппарату.

Вот и получается, что без привлечения особого внимания Россия уже давно решила все основные вопросы, касающиеся разработки, производства и боевого применения беспилотных авиационных средств. В этом деле мы опередили множество «развитых капиталистических государств».