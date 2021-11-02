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Политолог Тарусин сравнил статью Politico о танках ВС РФ под Ельней с заявлениями Псаки

  /   Обновлено: 02 ноября 2021 20:03
Армия
Политолог Тарусин сравнил статью Politico о танках ВС РФ под Ельней с заявлениями Псаки
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Вальдамирова

Москва, 2 ноября. Статья американских СМИ о стягивании «к границе с Украиной» российских танков говорит о плохих познаниях американцев в географии, заявил преподаватель факультета государственного управления МГУ, политолог Павел Тарусин.

Ранее американское издание Politico опубликовало материал, в котором приводились спутниковые фото, запечатлевшие большое скопление российской бронетехники. По словам журналистов, Москва сосредоточила значительные силы «на границе с Украиной».

«Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной», — указали обозреватели.

Однако в той же статье говорится, что танки находятся в районе города Ельня, который граничит только с Белоруссией, а от Украины отделен Брянской областью. Политолог Павел Тарусин в беседе с радио Sputnik отметил, что изданию получилось достичь «высот» заявлений пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Дело Псаки живет и побеждает: полное смешение географических понятий, континентов, материков — у американских журналистов. Они вообще очень плохо знают географию нашей страны и наших соседей. Поэтому любой повод уличить Россию в нарушении каких-то соглашений или в агрессивной политике используется напрямую», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что статья представляет собой не более, чем фейк, вполне обыденный для современной информационной политики Запада. По его словам, население западных стран «зазомбировано» антироссийской пропагандой, поэтому даже такая глупая ложь прекрасно укладывается в сознании американцев и украинцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некачественным вбросом статью Politico о танках ВС РФ у «границ» Украины. Он рекомендовал даже не тратить время на знакомство с ней, передает RT.

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Все новости / Армия / Политолог Тарусин сравнил статью Politico о танках ВС РФ под Ельней с заявлениями Псаки
украина россия сша псаки танки тарусин
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